Techtextil India’da DiloGroup

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DiloSpinnbau, DiloTemafa, DiloMachines ve DiloSystems’den oluşan DiloGroup, iğnelenmiş sentetik kesif elyaf üretmek için, elyaf hazırlığından taraklama, çapraz serme veya tüm diğer elyaf malzemeleri için aerodinamik ağ biçimlendirme, mekanik iğneleme veya herhangi bir bağlanma tekniği ile işlenmesine kadar komple üretim makineleri sunmaktadır. 117 yıllık tarihinde şirket, makine performansı ve verimliliği konusunda her zaman yeni standartlar koymuştur. DI-LOUR, DI-LOOP ve Hyperpunch gibi yenilikçi teknolojiler, nonwoven endüstrisi için yeni pazarlar oluşturdu ve endüstrinin sürekli olarak büyümesine katkıda bulunmuştur.

Son gelişmeleriyle DILO, bu yüksek kaliteli mühendislik ve devrim yapan yenilikçi teknoloji stratejisini sürdürüyor. H Alpha tezgâhı, Hyperpunch teknolojisinin yeni bir çeşididir. Hasar veren çektirmeleri azaltarak, işlem hızını artırarak ve maliyetleri düşürerek, evrensel uygulamalar için ilgi çekmektedir.

Nonwoven malzemelerin yüzey kalitesi önemli bir parametredir ve iğne yapısından oldukça etkilenmektedir. Yeni “8000X” iğne kalıbı, çok çeşitli hat hızında çok düzgün dikiş dağılımları gerçekleştirmek için atılım olarak kabul edilebilir. İlgili “6000X”, Hyperpunch iğne dokuma tezgâhları için uygundur.

Hypertex teknolojisi, sonsuz elyaf ve nonwoven kumaştan oluşan bir ızgarayı, mekanik iğneleme işlemini kullanarak sandviç olarak birleştirmektedir. Bu da ek bir dokuma işlemini gereksiz hale getirmektedir. Izgara, filtreler veya çatı levhaları gibi ürünlerin gerilme mukavemeti artırır ve maliyetleri ve üretim süresini azaltır.

“Tekstil katkı maddesi üretimi” alanında “3D-Lofter”, otomotivde ve diğer uygulamalarda kullanılan iğne keçeleri için daha fazla elyaf tasarrufu şansı sunacaktır, çünkü topolojik olarak dağıtılmış elyaf kütleleri keçede “bireysel ağ biçimlendirme noktaları” olarak adlandırılan gereken noktalarda konumlanabilmektedir.

“Diloline 4.0”, Siemens ile birlikte çalışmayı daha da basitleştirmeyi, ağ şekillendirmede şeffaflığı arttırmayı ve böylece verimliliği arttırmayı amaçlayan çok çeşitli “akıllı üretim” eylemlerini içeriyor. Üretim verileri saklanır, belgelenir ve karşılaştırılır. Bir “alarm monitörü” düzensiz davranışları gösterir. Bir üretim analizi, bekleme sürelerinin nedenlerini belgelemektedir. Bu veri düzensiz davranışları önlemek için kullanılabilir. Çok sayıda bilgi modülü mobil uygulamalar ve bulut verileri (mindSpheres) aracılığıyla geri çağrılabilir. Makinelerin kontrol edilmesi ve üretim verilerinin üretilmesi için kullanılan tüm bu yöntemler, üretim sistemindeki karmaşık fonksiyonları personel ve vardiyadan bağımsız olarak daha da güvenli kılmak için yardımcı olacaktır.