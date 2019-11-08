Dünya moda ve tasarımında söz sahibi olmak isteyen Türkiye, kumaş üretiminde iddialı. Bu iddiayı gençlerle gerçekleştirmek isteyen Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB), 8’inci defa Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması düzenledi.

Bu yıl “Kendi temanı kendin belirle” temasıyla düzenlenen yarışmanın ödül töreninde konuşan ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması Yürütme Kurulu Başkanı ve TİM Başkan Vekili Zeki Kıvanç “1995 yılında bir ürün için 9 gün bekleyen tüketici bugün aynı ürünü 24 saatte, üstelik de kişiselleşmiş tasarımla talep ediyor ve alıyor. Bu da tasarımın sektörün geleceği için önemini gösteriyor” dedi. Artık dev fabrikalar yapmanın yeterli olmadığını, bu fabrikaların tüketici tercihlerine göre üretim yapmasını sağlamanın önemli olduğunu, özgün tasarımlarla tüketicinin ruhuna dokunmayı bilen tasarımlar gerektiğini söyleyen Kıvanç “Tasarımlar kumaş oluncaya kadar uzun ve zorlu bir süreçten geçiyor. Bugüne kadar düzenlediğimiz 7 yarışmayla 700’e yakın tasarımcıyı sektörle buluşturduk” dedi.

YURT DIŞINDA EĞİTİM FIRSATI

Tasarım yarışmasında Unutuş Nehri ve Lethe’nin buluşmasını anlatan Sedef Sena Güler birinci oldu. Serdar Akyüz ikinci, Maide Özer üçüncü oldu ve 25, 20, 15 bin TL ödül kazandı. İlk 10’a girenler dokuma kumaşı tezgâhı sahibi olurken, ilk üç, ayrıca LCW’de Kurumsal Akademi Eğitimi, üç tasarımcı da yurt dışı eğitimi hakkı kazandı. Zeki Kıvanç, YÖK’e seslenerek bu okullara merkezi yerleştirme ile öğrenci seçilmemesi gerektiğini ifade etti.