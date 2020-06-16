Tam Hedeflemeli Dijital İletişim: Akıllı Müşteri Tanıyan Sistemler

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Şirketlerin satış stratejileri, artık akıllı müşteri tanıyan sistemler üzerine kurgulanmaya başlandı. Dijital platformların sunduğu hizmetler, özellikle son 5 yılda yaşanan dijital pazarlama dinamikleriyle evriliyor. Gelenekselleşmiş ve global karşılıklar sunan dijital platformların sunduğu hizmetler yeni pazarlama faaliyetlerini yakalayamıyor. Bu da markaları, daha akıllı sistemlerle doğru hedef kitleye yönelik nokta atışı yapabilecek pazarlama araçlarının arayışına itiyor.

Entegre Dijital Pazarlama Platformu Setrow Genel Müdürü Turgut Taneli; dijital pazarlama çözümlerinde şirketlerin tüketicilerine birebir dokunan ve onlara özelleştirilmiş olarak hitap eden ürün/hizmet sunmasının önemini açıkladı.

Online tüketici, teslim alımını dahi gerçekleştirdiği ürünlerin kendisine önerilmesinden oldukça şikayetçi. Artık bir kez baktığı veya daha önceden satın aldığı bir ürünü ısrarla kendisine göstermeye devam eden yapılar yerine, tüketicinin isteğine göre davranabilen ve doğru bir çapraz öneri sunan yapılar istiyor. Entegre Dijital Pazarlama araçlarında kişilerin ihtiyaçlarına yönelik ürünlerin marka ve kullanıcı arasında doğru şekilde iletişiminin sağlanması konusuna öncelik son derece önemli. Yani; pantolon almış bir kişiye pantolon önerilmemeli. Pantolon satın almış kişiye ihtiyaçları ve web site gezinme hareketleri göz önüne alınarak t-shirt, gömlek, ayakkabı gibi kombinini tamamlayacağı parçaların önerilmesi gerektiğini söyleyen Turgut Taneli, “Dijital iletişimin yenilikleri de bu noktada devreye giriyor. Karşılaştığımız ve gerçek zamanlı olarak dikkatimizi çekmeyi başaran reklamların veya görsel unsurların bizi tanıyarak bize özel içeriklerle karşımıza çıkmasını istiyoruz. Bu iletişimin amacı, kişiyi özel hissettirme boyutundan ziyade mevcut günlük yaşantılarını olası ihtiyaçlarına veya gezdikleri ürünlerden çıkarılan kişiyi anlama stratejisine bağlı olarak kolaylaştırmaktır. Kullanıcılar hayatlarını kolaylaştıran tüm teknolojik ürün ve hizmetlere sadakat göstererek bağlılıklarını ortaya koyuyor. Bu, pazarlama stratejilerinde aslında ne kadar etkili ve doğru strateji uygulanırsa geri dönüşün o kadar olumlu olacağı yönünde izlenim veriyor.” diyor.

Kullanıcı kendisinin “daha iyi anlaşıldığı” hissine ulaşmalı

Dijital iletişimde sosyal mecraların yaygın kullanımıyla birlikte kişilerin, alışverişlerini gerçekleştirdikleri veya ziyaretlerde bulunduğu web siteler üzerinde kurulan tüm iletişim kanallarında kendilerine özel içerikler görmek istediklerini söyleyen Taneli, “Herkes ile aynı pop up’ı görmek, kişiye istenilen algı düzeyinde bir yaklaşım sergiletemezken kişiye özel hitap dahi ilgili pop up içeriğinin okunulmasına ve kampanya mesajının karşı tarafa geçmesinde büyük önem taşıyor. Çünkü tüketicinin isteğine göre davranabilen yapılarla kullanıcılar, kendilerini anlayan bir sistem içinde olduklarını hissediyor.” diye ekliyor.

E-posta pazarlamanın satış dönüşüm oranlarına etkisi kanıksanamazken bu pazarlamayı destekleyecek olan site üstü araçlar ve akıllı pop up ve bildirim kurguları ile tam hedeflemeli dijital iletişim sağlanabilir. Bu da iletişimin 360 derece önemini ve yeniliklerin ölçülenebilirliğini, kullanıcıların tepkileri ve satış dönüşüm oranları ile ortaya koymaktadır.”