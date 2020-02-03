TAÇ 3D deneyimini genç yatak odalarına taşıdı

Paylaş

Gençlerin enerjisinden aldığı ilhamla koleksiyonlar hazırlayan TAÇ, inovatif yeniliklerle gençlerin dünyasına özel tasarımlar sunmaya devam ediyor. TAÇ Genç Modası Koleksiyonu’nda yer alan Let’s Social Nevresim Takımı, sosyal medyanın ikonik sembollerini 3D gözlüklerle nevresim takımı üzerinde canlandırıyor.



Trendleri yansıtan yenilikçi ürünleriyle milyonlarca eve giren TAÇ, inovatif ev tekstili ürünleri ile genç odalarına eğlence dolu tasarımlar sunuyor. TAÇ’ın Genç Modası Koleksiyonu’nda öne çıkan Let’s Social Nevresim Takımı, eğlence ve ev tekstilini bir arada buluşturuyor. Sosyal medyanın ikonik sembollerini üzerinde taşıyan ve nevresim takımları ile verilen 3D gözlüklerle desenleri üç boyutlu gösteren nevresim takımı, ev tekstilinde öncülük yaratıyor. %100 pamuk olan tek kişilik nevresim takımları, canlı renkleriyle, hem yaşam alanlarının dekorasyonuna hayat veriyor hem de gençlerin odasına eğlence katıyor.