Swissmem üyeleri Irantex Fuarı’ndan memnun ayrıldı

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İran’da ilk kez İsviçre’nin tekstil makineleri imalatçıları, İsviçre Tekstil Makineleri Birliği (Swissmem) temsilciliklerinin şemsiyesi altında son Irantex fuarında kendi fuar pavyonlarında sergiledi. Geçen yıl Tahran’daki başarılı sempozyumlarının etkisini güçlendiren toplam 13 İsviçre şirketi katıldı. 4-7 Eylül tarihleri arasında Tahran fuarında düzenlenen sergide uluslararası katılım büyük oldu ve İsviçre’nin özel pavyonu – on yılın ilkinde – şirketleri ticaret ziyaretçilerinde güçlü bir izlenim yarattı. İş dünyası temasları geliştirildi ve İsviçre katılımcı grubu, olayın bazı önemli proje görüşmelerinin tamamlandığını bildirdi. İsviçre Tekstil Makineleri Birliği Genel Sekreteri Cornelia Buchwalder “Geri bildirim çok olumlu” dedi. “Firmalarımız katılımlarını ve iş bağlantılarının kalitesini değerlendirdiler ve sergide 2016 yılında İran sempozyumumuzun mükemmel bir takibi sağlandı.”

Sergilenen İsviçre firmaları: Jakob Müller, Benninger, Willy Grob, G. Hunziker, Stäubli, Norsel, Retech, Heberlein, SSM, Luwa, Steiger Katılımları, Saurer ve Drop Chemicals. İsviçre’nin İran Büyükelçisi Markus Leitner’in pavyonu ziyareti önemli bir an oldu. İsviçreli katılımcılarla bir araya gelerek İran’la iş yapma fırsatlarını ve zorluklarını tartıştı. Benninger alan Satış Müdürü Peter Vormbruck’un gösterisine tepki, İsviçreli katılımcıların coşkusunu gösterdi: “Yüksek kaliteli ve teknoloji odaklı makinelere olan müşteri ilgisinin çok olumlu olduğunu tespit ettik” dedi. “İran endüstrisinin ithal ürünlerden faydalanmasını sağlamak için finansal karmaşıklıkların üstesinden gelmek için güçlü bir istek vardı. İran’ın bu önemli pazarında teknoloji ve fırsatlar hakkında çok açık tartışmalar yapmaktan memnuniyet duyduk “dedi.

2016 yılı başında İran’a yönelik birçok uluslararası yaptırımın sona ermesinin ardından, İran tekstil sektörünün teknoloji düzeyini yükseltmesine izin vermek için mali ve ticari çerçevelerin yeniden inşasına ve genişletilmesine ihtiyaç duyuldu. 2016 sempozyumu bu konularda uzman kişiler aracılığıyla rehberlik etmiş ve bu ilerleme Irantex’te devam etmiştir. Bu bağlamda Danışman Verena Utzinger, İsviçre ve İran ortaklarını desteklemek için gösteriye katıldı. İsviçreli şirketlerin ihracatını politik ve transfer risklerine karşı, ayrıca ödeme kayıplarına karşı koruyan Swiss Export Credit Insurance organizasyonunun çalışmalarını özetledi ve belirli ihracat anlaşmaları için ilave likidite sağladı. “SERV, İranlı alıcılarla uzun yıllar boyunca çok olumlu bir tecrübe yaşıyor. Irantex’te İsviçreli ve İranlı şirketler arasındaki işlemler için mevcut hizmetleri sunabildik ve İran’ın pazarları, siyaseti ve gelenekleri hakkında görüşmeler yapmayı kolaylaştırdık “dedi.

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