Swiss Surveys published in tekstil&teknik between 2013 and 2019

Swiss Industry Surveys published in Tekstil & Teknik in the last decade

2013 https://issuu.com/tekstilteknik/docs/tekstil-mart-13/67?e=3473111/1796277

2014 https://issuu.com/tekstilteknik/docs/tekstilteknik-nisan14/93?e=0

2015 https://issuu.com/tekstilteknik/docs/tekstil-mart15/79?e=0

2016 http://issuu.com/tekstilteknik/docs/tekstil-nisan16/35?e=3473111/34927849

2017 https://www.yumpu.com/tr/document/view/58167582/tekstil-teknik-dergisi-nisan-2017-says/60

2018 https://www.yumpu.com/tr/document/read/59885858/tekstil-teknik-dergisi-mart-2018-says/29

2019 https://issuu.com/istmag/docs/tekstilteknik_haziran_2019/36