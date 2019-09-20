Swiss Days 2019 etkinliğine “İsviçre Türkiye Ekonomik Forumu” damga vurdu

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Swiss Business Hub Turkey (İstanbul’daki İsviçre’nin İhracat ve Yatırım Ofisi) ve Swiss Chamber of Commerce in Turkey (Türkiye’de İsviçre Ticaret Odası Derneği) tarafından, İsviçre Başkonsolosluğu’nun desteği ile İstanbul’da ilk kez 20-22 Eylül tarihleri arasında Yapı Kredi bomontiada’da İsviçre 2019 Günleri düzenlenmeye başladı.

İsviçre ve Türkiye arasındaki ekonomik ve sosyal ilişkilerin artırılmasına yönelik çok kapsamlı ve çok katmanlı bir etkinlik olan Swiss Days 2019’da İsviçre’nin geleceğini şekillendiren dünyaca ünlü ekonomist, bilim, iş ve teknoloji dünyasından da saygın isimler “XV. İsviçre Türkiye Ekonomik Forum’ da yerini aldı.

“Yapay Zekânın Toplum Üzerindeki Etkisi: Küresel Trendler ve Türkiye’deki Kullanım Alanları” başlığı altında Yapı Kredi bomontiada’da gerçekleştirilen İsviçre Türkiye Ekonomik Forumu’nun açılışını, Türkiye’de İsviçre Ticaret Odası Derneği Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Doğan Taşkent ile İsviçre Büyükelçisi H.E. Dominique Paravicini birlikte yaptılar. Foruma, Swiss Cognitive Kurucu ve Yönetici Ortakları Dalith Steiger ve Andy Fitze, Eczacıbaşı Holding Başkan Yardımcısı Faruk Eczacıbaşı, İstanbul Teknik Üniversitesi Araştırmacı Doçent Altan Çakır, Ph.D, CERN ile Futurae Technologies AG, CEO ve Kurucu Ortağı Sandra Tobler da konuşmacı olarak katıldılar.

İsviçre Türkiye Ekonomik Forumu’nun açılışını yapan Türkiye’de İsviçre Ticaret Odası Derneği Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Doğan Taşkent, açılış konuşmasında;“Yapay Zekâ (AI) günümüzde çok sık karşımıza çıkan bir sözcük. En büyük şirketler AI projeleri için üniversitelerden en iyi beyinleri transfer ediyorlar. Böylece hedefli pazarlama yaparak daha fazla ürün satabiliyor ve dolayısıyla tüketim ekonomisinin daha da büyümesine katkıda bulunuyorlar. İş dünyasının bir nevi dini haline gelmiş ‘hisse değerini en üst düzeye çıkarma’ yaklaşımı ne yazık ki çoğu zaman paydaşları, doğayı ve toplumu göz ardı etmektedir. Çok kısa bir süre önce büyük şirketlerin başında bulunan 180 CEO bu felsefeyi yeniden değerlendirmek üzere bir araya geldiler ve ilk kez paydaşları da denkleme dahil etme nezaketini gösterdiler. Teknoloji kurumsal şirketlerce hala tek bir şekilde, o da ‘hisse değerini maksimize etmek’ amacıyla kullanılmakta ve teknolojinin doğa ve toplum üzerindeki etkileri sıklıkla göz ardı edilmekte. Artık problemlere teknoloji yardımıyla çözüm üretirken bütüncül bir yaklaşım benimsemenin zamanı geldi. Teknolojik gelişmelerin en ön safhalarında yer alan yapay zekâ, toplum ve doğa üzerinde çok büyük etkiye sahip olabilir.” diye konuştu.

Forumun açılışında konuşan İsviçre Büyükelçisi H.E. Dominique Paravicini de; “İşbirliğine ihtiyacımızın olduğu bir dönemden geçiyoruz. İsviçre, inovasyonda lider bir rol oynuyor. Türkiye ve İsviçre, uzun zamandır devam eden güçlü ekonomik, politik ve akademik ilişkilerle ortak bir dil edinmiştir. İsviçre, Türkiye ile yan yana büyük ilerici adımlar atma konusunda heveslidir. Yapay zekanın sektörlerimizin büyük çoğunluğunu değiştirmesini bekliyoruz. Ancak, değişim şu anki yaşam biçimimizin önüne geçiyor. Yapay zekâ insanlık tarihinin yeni ufuklara doğru yeniden yönlendirilmesine yol açacaktır. Toplum olarak, sağlık hizmetlerimizi, eğitim, ulaştırma, bankacılık ve diğer birçok sistemi yeniden düşünmek ve yeniden inşa etmek zorundayız. İsviçre ve Türkiye’nin bilim ve teknolojiye yatırım yapmaya devam edeceklerine ve bilimsel gelişmeleri hem öven ve kucaklayan aynı zamanda da sorgulayan, hatta eleştiren etkinliklerde yan yana olmaya devam edeceklerine inanıyorum. Bugün, XV. İsviçre Türkiye Ekonomik Forumu ile bu görevi tekrar gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.” diye belirtti.

Yapay Zekânın fırsatlarını, etkilerini ve gelişimini açık ve şeffaf bir şekilde tartışmak için güvenilir bir işletme ve girişim ağı olan SwissCognitive’in Yönetici ve Kurucu OrtağıDalith Steiger, diğer kurucu ortağı Andy Fitze ile birlikte öncü ve lider oldukları Yapay Zekâ ekosistemini, İsviçre’yi bu ekosistemin merkezi haline getirerek domine etmekteler. Forumun ana konuşmacılarından Dalith Steiger, ““Yönlendirilme, Yön Ver” başlıklı konuşmasında, yapay zekânın gelecekteki işgücü, ticari kârlılık ve toplum için nelere sahip olduğu sorusuna odaklandı. Ayrıca bilişsel teknolojilerin potansiyellerini ve bu yeni çıkan teknolojilerin yerini almaktan ziyade insan yeteneklerini nasıl arttıracağını öğrenerek korkuyu aşmanın önemini vurguladı. Konuşmasının itici gücü, küresel ve acil sorulara cevap vermemize ve dünyayı toplum, kişisel, akademik ve kurumsal düzeylerde ilerletmeye itecek insan ve yapay zekâ kombinasyonuna olan derin inancıdır.

Forumun bir diğer ana konuşmacısı Eczacıbaşı Holding, Başkan Yardımcısı Faruk Eczacıbaşı da “İçselleştirilmesi Gereken 4 Konsept: Esneklik, Yakınsama, Ağ Yapısı ve Karanlık Taraf” başlıklı sunumunda, “Üssel gelişen teknolojilerin bireylere, sektörlere, kurumlara olumlu ve olumsuz yansımaları olduğunu görüyoruz. Bu dijital dönüşüm, geçmiş dönemde edindiğimiz birçok yetkinliği, bakış açısını ve altyapıyı geçersiz kılıyor. Beklenmedik olayların ve yaratıcı yıkıcılığın günlük hayatın bir değişilmezi olduğunu kabul edip, yeni bir yaklaşım geliştirmemiz gerekiyor. Bunun için de önemsediğimiz dört kavram: Esneklik, Yakınsama, Ağ Yapısı ve Güvenlik.” diye belirtti.

Ana konuşmaların ardından yapılan “Yapay Zekâ ve Topluma Etkisi” adlı panelde, SwissCognitive, Yönetici ve Kurucu Ortağı Andy Fitze, İstanbul Teknik Üniversitesi Araştırmacısı Doçent Altan Çakır, Ph.D, CERN ve Futurae Technologies AG, CEO ve Kurucu Ortağı Sandra Tobler yer aldı. Panelin moderatörlüğünü Türkiye’de İsviçre Ticaret Odası Derneği Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Doğan Taşkent yaptı.

Panelin konuşmacılarından İstanbul Teknik Üniversitesi Araştırmacısı Doçent Altan Çakır, Ph.D, CERN, akademik çalışmalara paralel olarak birçok dünya çapında ulusal ve uluslararası şirketlerin danışmanlığını yapmakta ve büyük veri konusundaki akademik deneyimlerini uygulamada gerçek problemler özelinde uygulamaktadır. Doçent Çakır, yaptığı sunumda, büyük veri ve yapay zeka uygulamalarını eğitim-akademi-sanayi çerçevesinde güncel olarak ele aldı ve Türkiye özelinde bazı örneklemeler yaptı.

Panelin bir diğer panelisti Futurae Technologies AG, CEO ve Kurucu Ortağı Sandra Tobler ise baştan beri tutkulu bir Fintech ekosistemleri kurucusu. Swiss Finance Startups kuruluşunun elçisi olarak startup’lar için uluslararası bir medya platformu olan Startupticker.ch’ın da Yönetim Kurulu’nda yer alan Tobler, iş dergisi Bilanz tarafından İsviçre’deki ‘dijital şekillendiricilerden biri olarak tanımlanıyor.

XV. İsviçre Türkiye Ekonomik Forum’u düzenleyici ve ortakları arasında, Swiss Business Hub Turkey, Türkiye’de İsviçre Ticaret Odası Derneği, Switzerland Global Enterprise, İsviçre Başkonsolosluğu, Yapı Kredi bomontiada, Şişli Belediyesi, dDf, Switzerland, gibi saygın iş ve kültürel şirket ve dernekler bulunuyor.

XV. İsviçre Türkiye Ekonomik Forum’una katkı sağlayan şirketler arasında ABB, Oerlikon Balzers, Swissotel The Bosphorus İstanbul, Vakko, GFDS, Home of Drones, Lindt, Nespresso, SICPA Türkiye, Swiss Cognitive ve Türk Hava Yolları (THY) bulunuyor.

Ekonomik Forum devamında düzenlenen “Swiss Career Hours” ile genç ziyaretçiler seçkin İsviçre ve Türk şirketlerinden ABB, Adecco, Eczacıbaşı Holding, Nestle, Netaş, Roche, SICPA ve Schindler ile buluşup kariyer planlamalarına katkı sağlama fırsatı bulurken Blockchain konferansında da yüzyılın en büyük teknolojik ve finansal devrimi blok zinciri, alanının en iyi uzmanlarından dinlediler. Türkiye’deki fintech şirketlerine iş geliştirme danışmanlığı, finans ve strateji hizmetleri sunan Koophub’un gerçekleştirdiği Yeni Teknoloji ve Girişimciler Buluşmasına da girişimciler büyük ilgi gösterdi.