Sürdürülebilirlikle yünün uyumu

Uluslararası Yünlü Tekstil Örgütü’nün (IWTO) “Yünün Geleceği Vizyon ve Strateji Toplantısı” bu yıl Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası ve Yünsa ev sahipliğinde İstanbul’da yapıldı. Dünya yünlü sanayinin 80 uluslararası temsilcisinin katıldığı toplantının açılışında konuşan IWTO Başkanı Peter Ackroyd, “Bu yılki toplantının Türkiye’de yapılmasından dolayı memnuniyet duyuyorum” dedi. Sabancı Center’da gerçekleşen toplantıya dünyada yaklaşık 5.6 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğüne sahip yünlü sanayinin önde gelen temsilcileri katıldı. Etkinlikte, Çin, Avustralya, Yeni Zelanda, Arjantin, Almanya, İtalya, İngiltere, USA, Güney Afrika, İsviçre, Norveç, Hollanda, Bulgaristan, Malezya ve Türkiye’den birçok tekstil birlikleri, yün üreticileri ve üniversiteler yer aldı.

YÜNLÜ KUMAŞIN GELECEĞİ İSTANBUL’DA MASAYA YATIRILDI

Toplantının açılış konuşmasını yapan Uluslararası Yünlü Tekstil Birliği (IWTO-International Wool Textile Organization) Başkanı Peter Ackroyd, “Bundan 20 yıl önce Birleşik Krallık’ta büyük miktarlarda toplu üretim yapan devasal tesisler vardı. Ama hepsi ayrıldı. Şu anda çok yüksek kalitede yünlü kumaş üreten 35 şirket var, bunlar çok niş ürünler üretiyor. Artık toplu üretim başka ülkelere kaydı” dedi. Ackroyd, yünlü kumaş tüketiminin son iki yılda Japonya’da % 20, ABD’de % 10, İngiltere’de ise % 5 arttığını söyledi. Merinos yününün yenilenebilir, doğal, toprakta çözünebilir, uzun vadeli bir yatırım olarak düşünülmesi gerektiğini belirten Ackroyd: “Modada yünün kullanılması, birçok lüks markanın istediği sürdürebilirliği sağlamaya yardımcı oluyor. Yün yapısı gereği doğal ve geri dönüşebilen bir liftir. Yünün ömrü bittiği zaman içerisindeki mineraller ile toprağı besler. Bu kapsamda, birçok ünlü tasarımcı koleksiyonlarında yünlü kumaşlara yer vererek sürdürülebilirliği korumaktadır. Slow Fashion (Yavaş Moda) kavramı ile tasarımlarında yüne yer veren tasarımcılar ve markalar yatırımlarının dönüşünü uzun vadede alırlar ama çevreyi korurlar. Fast Fashion ( Hızlı Moda) da ise geri dönüşmeyen materyallerin kullanılması ile çevreye zarar veriyor. Bu yüzden, Fast Fashion durdurulmalıdır” dedi. Ackroyd,” The Woolmark Company olarak birçok lüks marka ve ünlü modacılar ile birlikte çalışıyoruz. Galler Prensi Charles (Charles Philip Arthur George Mountbatten) başkanlığında gerçekleştirilen “Campaign of Wool” kampanyaları ile tüketici ve üreticileri yünün doğal yararları hakkında bilgilerini artırmayı amaçlıyoruz “ diyerek The Woolmark Campany’nin amaçlarını açıkladı. The Woolmark Company Global Strategic Advisor Peter Ackroyd, toplantı sonrası sorularımızı cevaplandırdı.

Türk tüketiciler hem yüne hem de pamuğa olumlu yaklaşıyorlar. Türklerin yünee pozitif bakmasının nedenleri nelerdir?

“Türkiye pamuk üretiminde dünyada 5. Sırada yer alıyor. Bu durumu göz önüne alırsak Türk tüketicilerin pamuk ile büyüdüklerini unutmamak gerekir. Yün ise 1923’ten sonra üretim hayatına giriyor. Yün, Türkiye’de daha çok yeni bir liftir. Ayrıca, yün genellikle Türkiye’de yerel alanlarda halıcılık için kullanılmış. Yünün Türkiye’de modaya girmesi için bize çok iş düşüyor. Çünkü yünün modada kullanımı Türkiye’de çok yeni bir olgudur. Türk kullanıcılar, yünün doğal, yenilebilir olduğunu öğrendiklerinde daha çok benimseyeceklerdir. Pamuk ise yün kadar sürdürülebilir değildir.”

Türkiye pazarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

“Türkiye pazarı, yünün gelecekteki tüketimi için çok önemli bir rol oynuyor. Türkiye’nin iç pazarı oldukça büyüktür ve dağıtım sistemi başarılı bir şekilde organize edilmiştir. Bu yüzden de, Türkiye pazarının çok iyi bir geleceği olduğuna inanıyoruz. Bununla birlikte sadece Türkiye iç pazar olarak değil aynı zamanda global alanda tedarikçi açısından da bakıyorum. Türkiye’yi coğrafi açıdan Avrupa Birliği için önemli tedarikçi gözüyle inceliyoruz. Türkiye’deki görüşmelerim sırasında Türkiye’den Kuzey Amerika’ya tedarikçi olan firmalar ile tanıştım. İstanbul Ofisimiz aracılığıyla Batı’daki gücümüzü güçlendirmek için tedarikçileri kuvvetlendirmeye çalışacağız.”

“Fast Fashion” önlenebilir mi? Özellikle, dijital baskı alanındaki gelişmelere baktığınız zaman konu hakkında neler söyleyebilirsiniz?

“Biz, Slow fashion ( yavaş moda)’nın çevrenin mükemmelliğini sağlamanın ana etmeni olduğuna inanıyoruz. Yünü, uzun vadeli bir yatırım olarak düşünüyoruz. Polyster ve kimyasal birleşenlerden yapılan ürünler çevreye zarar veriyor. Fast fashion durdurulmalı; Slow fashion ile modada uzun vadeli dönüş üzerine yatırımlar yapılmalı ve yün gibi doğal, yenilenebilen malzemelerin kullanım alanları genişletilmelidir.”