Sürdürülebilirlik hakkında Monforts denim müşterileri ile bir söyleşi

Paylaş

Londra’daki son Denim Première Vision fuarında çekilen- Monforts YouTube Kanalı’nda yayınlanan en son kısa filmde, önde gelen küresel üreticilerin bazıları daha sürdürülebilir denim üretimi için girişimlerini ele alıyor.

Kuzey Carolina Greensboro’da bulunan Cone Denim, şirketin suyunu ilk kez geri dönüştürmeye başladığı 1940’larda ilk çevre kontrol önlemlerini uygulamaya başladığı öne sürebilir. Şirketin İngiltere müşteri hizmetleri merkezinden Gabriel Magopat “Seksen yıl geriye gittiğimizde bile bu etkin bir metottu. Ancak yüksek kalitede ürünler üretmek bir başka sürdürülebilir ve etkin olmanın bir başka şeklidir ve sanırım bu Cone’un savunduğu şeydir. Bizim şaşırtıcı bir tarihimiz var” dedi.

Cone Denim gerekliği esnekliği sağlamak için geleneksel olarak polyester bileşenleri bir araya topladığı, kendi imzası olan S Gene® esnek kot kumaşlarıyla bilinmektedir. Şu anda, patent bekleyen CiCLO esnek polyester elyaflarını kot koleksiyonlarına dahil etmek için için Kuzey Carolina’da bulunan Intrinsic Advanced Materials of Gastonia şirketi ile iş birliği yapıyor.

Sentetik tabanlı olmasına rağmen CiCLO polyester deniz ortamlarında, atık su arıtma tesislerinde ve çöp depolama koşullarında yün gibi doğal elyafa benzer oranlarda biyolojik olarak ayrışabilmektedir.

Esneklik için bu daha sürdürülebilir çözüm, ilk kez bir başka lider kot kumaşı tedarikçisi olan Advance Denim tarafından ilk kez Çin pazarına da sürülüyor.

Şirketin Pazarlama Direktörü Mark Ix, “Advance Denim, kaynaklarını Çin’in en teknolojik ve aynı zamanda en sürdürülebilir şirketi olmak için harcıyor”. Ix “Daha temiz ürünler geliştirmek için hem sudan hem de kimyasallardan tasarruf etmek için üretimimize büyük yatırım yapıyoruz” diyor.

Monforts kot kumaşı müşterisi Berto, çevreye saygının her zaman bir gereklilik olduğu İtalya’nın kuzeydoğusundaki Padua yakınlarında küçük bir kırsal kasaba olan Bovolenta’da yerleşik bir kot kumaşı fabrikasına sahip bir aile şirketidir.

Berto’nun Pazarlama Müdürü Francesca Palento, “Aile her zaman çevreye saygıya odaklanmıştır”. “Özellikle, üretim için suyumuzu aldığımız şirketin yanında bir nehir var ve kullandığımız suyu öncekinden daha temiz bir şekilde geri veriyoruz. Ayrıca artık kendi iç atık üretimimizden yapılan iplikler ile imal edilen GOTS ve Global Geri Dönüşüm Standardına sahip kotlar üretiyoruz” diyor.

Pakistan’ın Soorty şirketi kısa bir süre önce Pure D kotları için Cradle to Cradle Gold sertifikasını- mevcut olan en katı ve titiz sürdürülebilir standart- aldı. Bunlar, şirketin Monforts’un en gelişmiş terbiye makineleriyle kombinasyon halinde olan tescilli Sıfır Atık Su boyama teknolojisi kullanılarak üretiliyor.

Sporty’nin pazarlama iletişim müdürü Eda Dikman “Ürettiğimiz her ürün, şu an için yaşadığımız iklim acil durumuna dikkat çektiğinden en son koleksiyonumuzu Climate Jeans (İklim Kotları) olarak adlandırıyoruz”. “Sürdürülebilirlik bizim için çok önemli çünkü ölçülü üretiyoruz ve yaptığımız bütün eylemler gezegene yansıyor” diyor.

Monforts’un bu özel tanıtımı Monforts websitesi ziyaret edilerek izlenebilir.