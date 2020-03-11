Sürdürülebilir ve uygun fiyatlı ıslak mendiller için yeni fikirler

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INDEX fuarında 2327 nolu stantta Truetzschler Nonwovens ve Truetzschler Card Clothing şirketi, ıslak mendil veya hijyen tekstilleri için sürdürülebilir nonwoven üretimi için yeni hat konsepti sunuyor.

Tüketiciler pamuk elyafsan yapılmış tekstilleri seviyorlar. Sadece giysilerde değil, cilt ile temas eden diğer ürünlerde de yumuşak ve doğal dokunuşu çok beğeniyorlar.

Lif inceliği- çoğu elyaf 3-5.5 Mikron veya 1.0-2.8 dtex arasındadır- dayanıklılık ve emme kapasitesi, pamuk liflerini tek kullanımlık kuru ve ıslak mendiller için ideal bir malzeme haline getiriyor. Tek kullanımlık nonwoven kumaşlarda pamuk liflerinin sınırlı kullanımının sadece iki sebebi bulunuyor. İlki, pamuk çoğu zaman daha ucuz olan viskoz / polyester karışımlarından daha yüksek fiyattadır. İkincisi, pamuk lifleri, nitelikleri hem bölgesel olarak hem de yıldan yıla değişen doğal ürünlerdir.

INDEX fuarında 2327 nolu stantta Truetzschler Nonwovens, ıslak mendil veya hijyen tekstili için pamuklu nonwoven kumaşları verimli bir şekilde yapmak için yeni hat konseptleri sunarak zorlukların üstesinden geliyor. Truetzschler Nonwovens ayrıca penye teleflerini, kısa ve ağartılmamış pamuk liflerini bile güvenilir bir şekilde yüksek değerli ürünlere dönüştüren ispatlanmış teknolojileri ele alıyor. Bir başka odak noktası da Truetzschler ve Voith’in WLS (Islak serme / Su jetli (spunlace) teknolojisidir. Tüketicilere çevre dostu, sürdürülebilir ve uygun fiyatlı tek kullanımlık dokunmamış ürünler sunmak noktasında WLS hatları ve WLS’nin diğer teknolojilerle birlikte kullanılmasındaki fırsatları ele alacağız. Garnitürler noktasında kapsamlı hizmet konusunda Truetzschler’in kurum içi yetkinlik merkezi olan Truetzschler Card Clothing, en son yeniliğini sunacak: Tarak garnitürlerini yeni bir kalite ve karlılık seviyesine getiren SUPERTIP garnitür jenerasyonu.