Sürdürülebilir Bir Gelecek için İşbirliği Yapmalıyız

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Sürdürülebilir kalkınma alanında dünyanın en önemli araştırmacılarından biri olan dünyaca ünlü ekonomist Jeffrey D. Sachs, Yeditepe Üniversitesi’ne konuk oldu . Jeffrey D. Sachs, sürdürülebilir bir gelecek için küresel, bölgesel ve ulusal işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu belirterek “Sürdürülebilir bir kalkınma için yeni bir yola ihtiyaç var” dedi

Sürdürülebilir kalkınma alanında dünyanın en önemli araştırmacılarından biri olan Jeffrey D. Sachs, “Sürdürülebilir Kalkınma Çağı” isimli kitabının Yeditepe Üniversitesi Yayınevi tarafından Türkçeye kazandırılması dolayısıyla, üniversitede “Sürdürülebilir Kalkınmanın Geleceği” konulu bir konferans verdi.

Sürdürülebilir kalkınma alanına düşünsel anlamda önemli katkılar sunan konferans büyük ilgi gördü, çok sayıda dinleyiciyi ağırladı.

Konferansın açılışında konuşan Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, üniversitenin sürdürülebilirlik ve çevre bilinci konusunda uluslararası bir platform olan ve dünyanın en yeşil üniversitelerini belirleyen Green Metric’in (Yeşil Ölçüm), 2017 ve 2018 değerlendirmelerinde Türkiye’deki vakıf üniversiteleri arasında birinci sırada yer aldığını anımsattı. Yeditepe Üniversitesi’nin, Birleşmiş Milletler’in yapılandırdığı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları konusunda toplumun her kesimi ile işbirliği içinde çalıştığını anımsatan Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, “Yeditepe Üniversitesi Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu, yoksulluktan iklim değişikliğine, toplumsal cinsiyet eşitliğinden çevreye kadar 17 maddeden oluşan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları hakkında topluma liderlik yapma hedefiyle faaliyet göstermektedir” dedi.

Jeffrey Sachs: İstanbul Eşsiz Güzellikte Bir Şehir

Columbia Üniversitesi Profesörü ve Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi (SDSN) Direktörü Jeffrey D. Sachs, konuşmasına İstanbul’un dünyanın eşsiz güzellikteki şehirlerinden biri olduğunu belirterek başladı. Sachs “Tarihin en güzel lokasyonlarından biri. Aynı zamanda buradaki öğrenciler için de bir fırsat. Bu şehirde yaşamak size liderlik ve yaratıcı bir şeyler yapabilme fırsatı veriyor” dedi.

Paris İklim Anlaşması ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Referans Olmalı

Sürdürülebilir bir geleceğe dair yapılması gereken değişiklikleri gerçekleştirebilmek için önümüzde çok kısa bir zaman dilimi olduğunu vurgulayan Sachs, “Hükümetler çok yavaş hareket ediyorlar. Sorunların aciliyetinden dolayı çok hızlı hareket etmek zorundayız” diye konuştu. Sürdürülebilir bir kalkınma için yeni bir yola ihtiyaç olduğunu kaydeden Jeffrey Sahs, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yerelden küresele tüm seviyelerde işbirliği yapmamız lazım. Ülkeler işbirliği yapmalı. Bölgeler işbirliği yapmalı. Ekonomimizin ve hükümetlerimizin işleyişlerini değiştirmemiz lazım. Küresel bir anlayış geliştirmeliyiz. Paris İklim Anlaşması ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları referans noktalarımız olmalı.”

Aslı Pasinli: Su Kaynaklarının Korunmasına Odaklandık

Program, Purpose – Sustainable Ideas Başkanı Dilek Bil moderatörlüğünde gerçekleşen panel ile devam etti. Panelde konuşan Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, tekstil sektörünün çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin asgari düzeye indirilmesi ve su kaynaklarının korunmasına odaklandıklarını kaydederek şöyle konuştu:

“6,5 milyon Euro yatırımla 1,5 milyon metreküp su tasarrufu sağladık. Üreticiler, daha az su ve kimyasal kullanıp tasarruf ettiler. Güney Ege Kalkınma Ajansı şirketlere fizibilite raporu desteği sağladı. Bu projeyi diğer havzalara da yaygınlaştırmayı düşünüyoruz.”

Mustafa Seçkin: Sorumluluk Almalıyız Diyerek Değişimi Başlattık

Unilever Türkiye, Orta Asya ve İran Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Seçkin ise Unilever’de 10 yıldır bir değişim yaşandığını ifade ederek şunları kaydetti:

“Şirket olarak uzun vadeli iş yapacaksak sorumluluk almalıyız diyerek değişimi başlattık. Karbonsuzlaşma, işyerindeki eşitsizlikler. Bunlara odaklandık. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda 8 yıl önce çalışmaya başladık. Sadece hissedarlarımızı memnun etmek yetmez. Bizim 6 paydaşımızı da memnun etmemiz gerekir: Yurttaş, müşteri, tedarikçi, çalışan, toplum ve gezegen.”

Big Chefs Kurucusu Gamze Cizreli de Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın beşincisi olan “Cinsiyet Eşitliği”ne odaklandıklarına dikkat çekerek şöyle devam etti:

“Kadınlar iş dünyasında, politikada engellerle karşılaşıyorlar. İki yıldır kırsal kesimden kadın çiftçilerle çalışıyoruz. Ürünlerimizin yüzde 15’i onlardan geliyor. Kadın kooperatiflerinden ürünleri tedarik ediyoruz. Gıda israfının önüne de geçmeye çalışıyoruz.”

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) Kapsayıcı Büyüme Girişimi Koordinatörü Gabriela Ramos video ile konferansa mesajlarını iletti. Ramos OECD ülkelerinin sürdürülebilirlik amaçlarında geciktiklerini vurguladı. Cinsiyet eşitsizliğinin ve eğitim yetersizliğinin yarattığı sorunlara değinen Ramos,Yeditepe Üniveritesi´ni Sürdürülebilir Kalkınmaya verdiği önem ve bu girişiminden dolayı kutladı.

Jeffrey Sachs, konferansın ardından kitabını okurları için imzaladı.