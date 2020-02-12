Sürdürebilirlik- Zorlukların üstesinden gelmek için yenilik yapmak

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Swiss Textile Machinery üyeleri, terbiye endüstrisinin çevresel ayak izini nasıl en aza indirebiliyor

Antik çağlardan beri, insanlar hem kişisel görünüşümüzü hem de içinde yaşadığımız dünyayı geliştirmek için renkten yararlanmaktadır. Yüzyıllar boyunca gelişen büyük bir global renklendirme endüstrisi ile boyalı ve baskılı tekstiller bunun en iyi örneğidir. Ancak, birçok terbiye işleminin gerektirdiği büyük miktarda su ve enerji tüketimi ve bazı kimyasallardaki toksisite çevrecilere ve daha geniş bir kamuoyuna giderek ciddi bir endişe oluşturdu. Öte yandan, bu endişelere cevap vermek, İsviçre Tekstil Makineleri Birliği’ndeki eko-sorumlu şirketler arasında yeniliğin katalizörü olmuştur.

YEŞİL TEKNOLOJİ KOT KUMAŞ BOYAMA

İmalattaki yıkama süreçleri, çözücüler ve boyalar, danışmanlık şirketi McKinsey tarafından hazırlanan “2020’de Modanın Durumu” raporuna göre endüstriyel su kirliliğinin beşte birini oluşturuyor. Bu, tekstil markalarının yanı sıra politikacılara yönelik acil eylem çağrılarına sebep olan bir delildir. Fakat, İsviçre terbiye makineleri şirketlerinin böyle bir uyandırma çağrısına ihtiyacı yok: yıllardır, birçoğu, aktif bir gereklilik olarak, çevre dostu olan yenilikleri aktif bir şekilde geliştirmekte ve lanse etmekteler. Bir örnek, tehlikeli kimyasallar olmaksızın çalışan bir boyama sürecinin geliştirilmesidir. Yeşil teknoloji kot kumaş boyama, ITMA 2019 fuarında Sedo Engineering tarafından tanıtılan bir İsviçre yeniliği Smart-Indigo ™ ile gerçek oldu. Çığır açan bu buluşun altında yatan indigoyu azaltmak için elektrokimyasal işlemi sadece elektrik kullanarak sanayileştirme becerisiydi. Boyarmadde, mevcut yöntemlerden önemli ölçüde daha az kaynak tüketen bir elektrokimyasal işlemle üretiliyor. Yöntem sadece indigo boyaları, kostik soda, su ve elektrik kullanmaktadır. Tam otomatik bir sistemde, temiz boya üretilir, ölçülür ve doğrudan boya banyosuna beslenir. Smart-Indigo ™, kot pantolonlar için kumaş boyamanın en sürdürülebilir yoludur.

EKOLOJİK KAZANÇ- ÇELİŞKİ YOK

Günümüz terbiye endüstrisi, imalathanelerin kârlı bir şekilde faaliyet göstermesini sağlamanın yanı sıra ekolojik gereksinimleri de karşılayan makineler talep eder. Santex Rimar Grubu’nun Santex markası altında ESC’nin (Enerji Tasarrufu Haznesi) geliştirilmesinin arkasındaki motivasyon buydu. ESC, Santashrink kurutucudan çıkan egzoz havasını yeniden kullanarak aynı ısıtma enerjisinden üretim kapasitesini %15 ila 17 oranında artırıyor. Düşük enerji kullanımında maksimum performans, düşük fire, yumuşak tuşe ve yüzey parlaklığı Santex makinelerinin hedefidir. Özelleştirilmiş açık-en kumaş yüzey işleme sistemleri, sürdürülebilir üretim ve düşük CO2 değerleri için her zaman enerji tasarrufu seçenekleri sunmanın yanında 1,5 yılda yatırım getirisi vaat etmektedir.

SU TASARRUFUNA İKİ YAKLAŞIM

Jakob Muller’de en kaliteli teknik parametreler, yenilikçi çabalarında çevre dostu üretim gerekliliği ile beraber yol alır. Mesela, yeni yıkama modülü, daha az enerji ve su tüketimi ile geliştirilmiş yıkama sonuçları sayesinde ürün ve çevre ihtiyaçlarını karşılar. Herhangi bir boyama işleminin mümkün olduğunca geri dönüştürülmüş su kullanması şirket için önemlidir.

Jakob Muller AG Frick, Global Satış ve Pazarlama Başkanı Christian Lerch “Su boyamada en kritik kaynaktır. Gelişmiş ve daha az gelişmiş pazarlar, yenilikçi tedarikçilere daha önce kapatılmış pazarlarda yeni fırsatlar sunan bu zorlukla yüzleşmek zorunda kalıyor” diyor.

Açık-en terbiye ekipman uzmanı Benninger, yıkama sürecindeki kirlilik seviyelerini ölçerek en son gelişmelerinden birinde önemli bir çevre sorununu ele alıyor. Bir sensör, kirletici seviyesini otomatik olarak ölçer, böylece yıkama bölmesine sadece gerekli miktarda su verilir, böylece hem suyun hem de enerjinin minimum kullanımını ve yıkama sonucunun yüksek tekrarlanabilirliğini sağlanır. Bu, Benninger’in ısı, atık su ve kimyasal sızıntı için geri kazanım süreçleri sunan kaynak tasarrufu teknolojisine yatırım yapma taahhüdünün bir parçasıdır.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TESTİ

Laboratuar ve test cihazları ile özelleştirilmiş üretim makineleri üreten Mathis, boyama ve kaplama sektörlerinde güçlü bir uzmanlığa sahip. Şirket, spor ve eğlence gibi uygulamalarda hem performans hem de dayanıklılık ile ilgili kalite güvencesinin önemini kavramıştır. Aynı derecede hayati önemde olan müşteri memnuniyetinde anahtar bir unsur olarak ürün sürdürülebilirliğinin etkili bir şekilde test edilmesidir. Tekstil boyama ve terbiye, kimyasalların en yoğun olarak kullanıldığı endüstrilerden biridir- bu İsviçre makine üreticileri tarafından kabul edilen bir gerçek. Benninger Group CEO’su Beat Meienberger’in dediği gibi: “Kaynak yönetimine büyük yatırım yaptık ve üretmiş olduğumuz ekipman bu sektörü daha sürdürülebilir hale getirmek için değerli özellikler sunmaktadır. Çözümler, karmaşık teknolojilere dayalı olarak özelleştirilir ve uzun yaşam süresi boyunca yüksek kalite gösterir. Sürdürülebilirliği hedeflemek sadece sahte bağlılıktan daha fazlası olabilir- ancak bunun bir bedeli vardır”.

Sürdürülebilir terbiye işlemleri gezegeni kurtarmanın tek yoludur. Şirketler, İsviçre Tekstil Makineleri Birliği üyelerinin yenilikçi çözümleriyle sürdürülebilirliği gerçeğe dönüştürebilir. Su ve enerji tüketimini en aza indiren ve tehlikeli çözücülerin zorluğunu aşan gelişmelerle İsviçre teknolojisi değişime hazırdır.