Sülfet’in aslanı ITMA’da ay gibi parladı

Sedat Aksoy – Genel Müdür

“Öncelikle belirtmek isterim ki tekstil makine sektörünün şampiyonlar ligi olarak gördüğümüz bu fuarda ülkemizi ve tamamen Türk Ar-Ge’si ile gelişen teknolojik altyapısı ile dünya sıralamasında üst konumlarda olan şirketimizi temsil etmekten gurur duydum. Bu fuarda, lansmanını ilk kez gerçekleştirdiğimiz ahtapot baskı tipi makinemiz olan ‘’LEON’’ ve oval tip baskı makinemiz ‘’MOONSTAR’’ ın yeni versiyonunu sergiledik. Leon, enerji tüketimi konusunda oldukça tasarruflu, baskı kalitesi konusunda çok hassas ve palet ölçülerinde müşteri isteği doğrultusunda customize edilebilen yapıya sahip, gövde hareketi yerine kol hareketi ile uygulamaya geçen yeni nesil makinemizdir. Sergilediğimiz Moonstar’ımız ise önceki versiyona daha estetik ve güvenlik seviyelerinin bir üst segmente çıkarılmış hali diyebiliriz.

Fuarda zaten dünyaca tanınan bir firma olmamızın verdiği çekiciliğe, bir de yeni makinelerimizin eklenmesi, ilginin yoğun olması kaçınılmazdı ve öyle de oldu. Ayrıca tekstil konusunda uzman olan akademisyenlerimiz Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Saim Kılavuz ve Bursa Teknik Üniversitesi Rektörümüz Prof. Arif Karademir beylerden tam not almak kıvanç vericiydi. Her 4 yılda tekrarlanan ve söylediğim gibi sektörün şampiyonlar ligine her defasında katılmak ve sürekli gelişen Türk Makineciliğini dünyaya tanıtmak misyonlarımızdan biri olduğu için, sonraki ITMA organizasyonlarında da temsilciliğimizi devam ettireceğiz.”