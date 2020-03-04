Şubat ayında EİB’den yapılan ihracatta konfeksiyon zirveye çıktı

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Şubat ayında Ege İhracatçı Birlikleri üyesi ihracatçılar, 1 milyar 15 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken, zirvenin yeni sahibi ihracatını yüzde 11’lik artışla 117,3 milyon dolarla taşıyan Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği oldu.

Ege İhracatçı Birlikleri’nin 2020 yılı Ocak – Şubat dönemindeki ihracatı yüzde 3’lük artışla 2 milyar 92 milyon dolardan, 2 milyar 157 milyon dolara çıkarken, son bir yıllık ihracat ise; yüzde 1’lik gelişimle 13 milyar 355 milyon dolara yükseldi.

İhracatını en fazla arttıran deri sektörü

Şubat ayında EİB bünyesindeki 12 ihracatçı birliğinin 6 tanesi 2019 yılı Şubat ayına göre ihracatlarını arttırmayı başarırken, diğer yarısı 2019 yılı Şubat performansını yakalayamadı. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği yüzde 25’lik ihracat artışıyla 17,8 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştı ve ihracat artış rekortmeni oldu.

Tekstil ve Mobilya ihracatı yüzde 5 gelişti

EİB’de ihracatı artan diğer birlikler ise; Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği ile Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği idi. Her iki birlikte ihracatını yüzde 5 arttırırken, Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörünün ihracatı 52,2 milyon dolar, Tekstil ve hammaddeleri sektörünün ihracatı 16,3 milyon dolara ulaştı.

Eskinazi; “2020 yılı zor bir yıl olacak hedeflerin tutması riske girdi”

Şubat ayında İblib’te verdiğimiz şehitler başta olmak üzere çok sayıda üzücü olaya şahitlik ettiğimizi dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, etkisini her geçen gün arttıran corona virüsü nedeniyle 2020 yılının beklenenden zor bir yıl olmaya aday olduğunu dile getirdi.

2020 yılının Ocak – Şubat döneminde tüm olumsuzluklara rağmen EİB’nin ihracatının yüzde 3’lük artış göstermesinin teselli kaynağı olduğunu anlatan Eskinazi, “Sürdürülebilirlik Yılı ilan ettiğimiz 2020 yılında ihracatımızın sürdürülebilir olması adına çaba göstereceğiz. Yapmayı planladığımız birçok fuar, sektörel ticaret heyeti organizasyonları iptal oluyor. O nedenle 2020 yılı için öngörülerimizin gerçekleşmeme riski var. Bu şartlarda morallerimizi bozmadan üretmeye ve ihracat yapmaya devam etmek istiyoruz” diye konuştu.