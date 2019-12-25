Stor perde kumaşlarının üretiminde verimliliğin artırılmasına yönelik yeni bir metodun geliştirilmesi

Tasarımcı ( M.A) Nazan Taş Berteks Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. Ar-Ge Merkezi

Tekniker ( Bs.C) Murat İnce Berteks Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. Ar-Ge Merkezi

Yüksek Lisans Öğrencisi – Kimyager Nejla Değirmenci Berteks Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. Ar-Ge Merkezi Bursa Teknik Üniversitesi – Biyokompozit Mühendisliği

ÖZET

Verimlilik, büyüme, yatırım, istihdam gibi 4 temel alanda fayda yaratacak Endüstri 4.0 dönüşümü için firmamız; üretkenlik, verimlilik, kalite ve dijitalleşmeyi artırmak için gerekli çalışmaları yapmaktadır. Ekonomik kalkınma ve büyüme sürecinde temel göstergelerden biri olan verimlilik, üreten insan, üretim biçimi, üretilen ürün ve bunların kullanımıyla doğrudan ilişkilidir. TÜBİTAK 1501 destek programı kapsamında gerçekleştirilen bu çalışmada süreç verimliliği sağlanmıştır. Geliştirilen makinenin üretim prosesine katılımı ile prosesin üretim hızının %127 yüksek ve kumaştaki hata oranlarının ise %30 daha düşük olması sağlanmıştır. Böylelikle, günlük katlı kumaş üretim kapasitesi artırılmış, atkı ipliğinin kumaştan tahliyesi sırasında mekanik deformasyon kaynaklı hata oranı azaltılmıştır. Kumaş fireleri %0-1 oranlarına düşürülmüştür. Ayrıca kalite kontrol makinesine atkı ipliği tahliyesi prosesi için ihtiyaç kalmamış böylelikle kendi kullanım alanında makine kullanım oranı ve verimliliği artmıştır. Atkı ipliğinin kumaştan tahliyesi sırasında kenar kesme işlemi de gerçekleştirilerek zamandan tasarruf edilmiş verimlilikte artış sağlanmıştır. Geliştirilen makine ile insan performansına bağımlı üretim değişmiştir. Anahtar Kelimeler: Ev tekstili, süreç verimliliği, Endüstri 4.0

GİRİŞ

Silüet stor perde olarak bilinen ürün, tül ve perde katlarından oluşarak takıldığı mekanizma sayesinde katların arası açık konumda ışık geçirgenliği fazla, katların üst üste getirildiği konumda ise geçirgenliği düşük olacak şekilde ayarlanabilmektedir. 3 çeşit üretim yöntemi mevcuttur. Bunlar; 1. yöntemde; tül ve perdelik kumaşlar ayrı dokunarak siparişe göre belirli ölçülerde kesilmekte ve yapıştırma makinesinde yapıştırılmaktadır. 2. yöntemde; kumaş katlı olarak tek proseste dokunmakta ve kesici bir aparat ile belirli aralıklarla katlar birbirinden ayrılmaktadır. 3. yöntemde ise; katlarda belirli aralıklarla özel bir atkı ipliği kullanılmakta ve mamul ürün bu iplik manuel olarak çekilerek katlar birbirinden ayrılmaktadır. Firmamızda 3. yöntem kullanılmakta, ancak iplik çekiminde uygulanan kuvvetin stabil olmaması nedeniyle kumaşta oluşan gerilmelerden dolayı sıkça kalite hatası meydana gelmekte ve üretim oldukça düşük hızda ilerlemektedir. Süreç incelendiğinde, verimliliğin artırılması için iplik çekiminin sabit hız ve kuvvette yapılma yöntemlerinin araştırılmasının birincil öncelik olduğuna karar verilmiştir. Projede, bu hızın artırılması, maliyetin düşürülmesi ve üretimdeki hata oranlarının düşürülmesine yönelik olarak atkı ipliği tahliyesini gerçekleştirebilecek prototip bir makine geliştirilmiştir. Proje tekstil sektöründe 19. olan Ar-Ge merkezimiz personelleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Proje ekibinde makine mühendisi, tekstil mühendisi ve kimyager personeller mevcuttur.