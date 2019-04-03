Stäubli’nin ilham verici kaplama teknolojileri ve dış mekan halıları ilgi odağında

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Schönherr halı sistemlerinin üretim bandında yer alan ALPHA 500 halı dokuma sistemleri ile Stäubli, dünyanın önde gelen halı üreticilerine yüksek performanslı makineler sunmaktadır. Bu son derece esnek makineler, modern kesim halılardan suni çime, ultra yüksek yoğunluklu kilimlerden, duvardan duvara halı uygulamalarına varıncaya kadar çok çeşitli halıların üretimini mümkün kılmaktadır.

Schönherr halı sistemleri: Kaplama teknolojisinde bir moda belirleyici

Modern, kullanılmış görünümlü halılar şimdiye dek temel itibarı ile tonsürton renklerden yapılmakta iken, bu yıl aynı zamanda yüksek kontrastlı renk kombinasyonları ile güçlü bir trend yakalayarak yoluna devam etmiştir. Yakın zamana kadar, makinede dokunmuş kullanılmış görünümlü halı dokumacıları, halı üzerinde eşit olmayan şekilde aşınmış leke görünümünü veren gerçek ve akıcı geçişler yaratma araçlarından yoksundu. Fakat şimdi, Schönherr’in yeni kaplama teknoloji ürünü olan Magic Weft Duo (MWE Duo)’yu kullanarak tasarımcılar rahatlıkla bu tarzda “soluk” alanlar yaratarak kolaylıkla tasarımlarını hayata geçirebilmektedirler. Bu da %100 kesilmiş tüylerden, saf örgü desenine kademeli bir geçiş dokunarak ve “inceltilmiş” tüyler içeren alanlardan yaratarak yapılır. Bu kaplama teknolojisi ayrıca pens/kanca başına 12 kesik tüy hav rengini ve 5 örgü rengini birleştirerek ek renk efektleri sağlar. Bu da halı tasarımcıları için olağanüstü renk vurgulamaları, halı üreticileri için ise genişletilmiş bir pazara hizmet edebilmeleri anlamına gelmektedir.

Günümüzde halılar sadece oturma odalarında ve yatak odalarında değil, dış mekânda da yaşam tarzını iyileştirmek için giderek daha fazla kullanılmaya başlamıştır. Dış mekân halıları hava koşullarına dayanıklı, UV ışınlarına dayanıklı ve aynı zamanda temizlenmesi kolaydır. Çok çeşitli dokuma yapıları sayesinde, dokuma halılar su emilimini azaltarak hızlı bir şekilde kurumasını sağlamak üzere tasarlanabilmektedirler. Böylelikle kaplama teknolojileri, hava koşullarına dayanıklılık ve temizlik gereksinimlerini gidermek anlamında da rahatlıkla yardımcı olabilmektedirler.

Esnek ALPHA 500 serisi dokuma sistemleriyle Stäubli, halı üreticilerinin dış mekân halısı trendini takip etmelerine izin verir ve aynı zamanda ekonomik olarak onlara yüksek kalitede üretkenlik sağlar. Hav ve / veya atkı ipliği kullanan renk kombinasyonları ile var olan geniş seçenekli renk yelpazesi, halı üreticilerinin pazarlarını şaşırtıcı tasarımlar ile daha da fazla memnun etmelerini sağlayacaktır. REVERSE (halının arka yüzünün ön yüzünün tam zıttı olması ve iki tarafının da kullanılabilmesi) adını verdiğimiz kaplama teknolojisi uygulamaları, halı üreticileri için rakiplerinden daha ön plana çıkmak ve dış mekanlar için yaşam alanı ortaya koyabilen halılar sunabilmek anlamlarında, üreticilere önemli katkılar sağlamaktadır. Ve doğaya tamamen uyumludur. Bu dış mekanlar için dokunan halılar tek bir malzemeden (örneği PP) üretilmektedir. Bu sebepten tamamen geri dönüştürülebilir.