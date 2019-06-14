Stäubli ITMA Barselona 2019’da

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Dokumadaki (eksantrik makineleri, armürler ve Jakar makineleri) ve dokuma hazırlamadaki (taharlama, çapraz alma ve çözgü düğümleme makineleri) temel yetkinliklere sahip olan Stäubli, dokuma ürünlerinin tasarımında ve kalitesinde önemli bir rol oynamaktadır. Geleneksel tekstil endüstrisinde bir asırdan fazla deneyime sahip olan ve sürekli devam eden Ar-Ge faaliyetleri ile Stäubli, moda, ev tekstili, otomotiv, koruma, halı ve son derece karmaşık teknik tekstiller için kumaş işleme konusunda sürekli olarak yeni ve geliştirilmiş yüksek performanslı sistemler ve çözümler sunmaktadır.

Stäubli, bu yıl Barselona’da düzenlenen ITMA’da geniş ürün yelpazesinden en son ürünlerini sergileyecektir. Birçok makine çalışır durumda iki ayrı stantta gösterilecektir:

Salon 4’te C201 standında dokuma çözümleri

Salon 8.1’de B212 numaralı stantta örme çözümleri

Stantları ziyaret edenler, Stäubli çözümlerinin dokuma performansını ve bunların genel işletme verimliliğini nasıl artırabileceği hakkında bilgi edineceklerdir. Birçok belirleyici işlevsel avantaj sunmanın yanı sıra, makineler maksimum hizmet ömrü vaat etmektedir.

Dokuma salonunda sergilenen ürünler arasında:

Aktif Çözgü Kontrol özelliklerine sahip SAFIR S60 otomatik tahar sistemi

SAFIR tahar sistemleri serisi, Stäubli’nin özel iplik tekrarı algılama yönetim sistemi AWC (Aktif Çözgü Kontrol) sayesinde benzersiz avantajlar sunar. Standı ziyaret edenler, bu usta teknolojinin hassasiyetinin nasıl daha iyi birinci kalite bir çıktıya yol açtığını, zamanında teslimatı nasıl desteklediğini ve dokuma bölümünün genel verimliliğini nasıl arttırdığını göreceklerdir.

Çerçeveli dokuma için ağızlık oluşturma çözümleri

Stäubli’nin çerçeveli dokuma çözümleri, güvenilir yüksek hızlı dokuması ve her türlü uygulamaya veya dokuma makinesine uyarlanabilirliği ile ünlüdürler. Geniş ürün yelpazesi, bilinen 1600/1700 serisi kam hareketleri ve S3000 / S3200 serisi elektronik rotatif armürleri içerir. Sürekli Ar-Ge çalışmaları ile Stäubli, gelişen pazar taleplerini ve ilgili müşteri gereksinimlerini mükemmel şekilde karşılayan makineler sunmaktadır. Stäubli ITMA’da, daha yüksek performans için yeni e32 / e33 çerçeve alt hareket grubu ile birlikte, 10 hareket kollu yeni bir çerçeve alt hareket grubu da dahil olmak üzere birçok çözüm sunacaktır.

Devrim niteliğindeki elektronik içeriğe sahip LXXL Jakar makinesi

LXXL makinesi, düz, havlu ve kadife kumaşlar için tüm LX / LXL serisi makinelerin bütün aralıklarını tamamlayan geniş bir formata (en fazla 25.600 çengel veya birbiri ardına kurulumda 51.200 çengel) sahiptir. Bu serideki tüm makineler, hassas ağızlık geometrisi ve yüksek hızlarda bile titreşimsiz hareket sağlayan kaldırma hareketlerine sahiptir. Makinelerin içindeki tüm hareketli parçaların ve sürücüler gibi doğrudan monte edilen bileşenlerin optimal bir şekilde koordineli hareketi, çok ağır kumaşların düzenli olarak dokunmasını sağlar.

Stäubli kısa süre önce, yüksek hızlı dokuma işleminin sınırlarını ve hareket ettirilecek önemli sayıda çengeli mükemmel bir şekilde birleştiren devrim niteliğinde bir elektronik konsept geliştirmiştir. Bu yıl ITMA’daki ziyaretçiler, bu konseptin işlevsel prensibini ve LX / LXL / LXXL makinelerinin güvenilirliğini ve uzun ömürlülüğünü nasıl geliştirdiğini keşfedeceklerdir.

Stantta üç adet komple Jakar kurulumu gösterilecektir. Bunlardan biri, sık döşemelik kumaşın dokunması için 20,480 çengelli LXXL modelini içermektedir.

Dar kumaşlar ve etiketler için LX32 Jakar makinesi

Stäubli’nin geniş Jakar çözüm yelpazesi, şeritler ve etiketler gibi dar kumaşlar üretmek için LX12/32/62 modellerini içermektedir. Bu makineler çok yönlüdür, uyarlamaları kolaydır ve delikli tahta hususunda en uygun yere izin vermektedir; bunların hepsi de dar kumaşların kalitesini arttırmaktadır. Her çeşit iğneli tezgâh için mevcut olan bu seriler, yüksek hızlı dokumaya izin verir ve uzun süreli performans sunarlar.

ALPHA 500 serisi halı dokuma sistemi

Stantta bir halı dokuma kurulumu sergilenecek ve özel efektlerle geniş bir yelpazedeki halıları dokurken örgü çeşitlerindeki esneklik gösterecektir. Ziyaretçiler, yüksek performanslı bu işlemi yakından takip etmekten keyif alacaklardır.

Stäubli Salon 8.1’deki örme için diğer standında, 2900SL kontrolör ve D4S otomatik çorap burnu kapama tertibatını çalıştıran iki adet yuvarlak çorap örme makinesini sergileyecektir. Bu devrim yaratan cihaz, çorapların pürüzsüz bir dikişle mükemmel şekilde kapanmasını sağlarken, çorap üretim süresini de büyük ölçüde azaltmaktadır.

Her iki standı ile Stäubli, geleceğe yönelik dokuma fabrikaları ile çorap örme işletmelerine yönelik çözüm yelpazesi hakkında bilgi vermekte ve şirketin müşterileriyle yakın iletişimde olma ve ortak olarak pazar gereksinimlerini yerine getirme taahhüdüne tam bir genel bakış sunmaktadır. İki stantta sergilenen makinelere ek olarak, dokuma salonundaki diğer stantlarda birçok Stäubli çözümü de görülebilir. Stäubli uzman kadrosu ziyaretçileri, uygun maliyetli ve yüksek verimli tekstil üretimi için bireysel ihtiyaç ve isteklerini görüşmek üzere stantlarında karşılamayı dört gözle bekliyorlar.