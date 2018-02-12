Stäubli DOMOTEX 2018’de – Esnek ve daima müşterinin yanında

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Zemin kaplama dünyası, bu yıl yeni salon düzeniyle Domotex’de en güncel inovasyonlarını, tasarımlarını ve teknolojilerini sunuyor. Stäubli, Schönherr halı sistemi markasıyla birlikte bu yıl yine müşterilerine yakın ancak yeni bir bir stantta. İlgilenen herkesi Salon 6, Stant H28’i ziyaret etmeye bekliyoruz.

ALPHA halı dokuma makineleriyle Stäubli, emsalsiz esnekliği ile tüm dünyada biliniyor. Bukle veya düz dokunmuş, düşük veya yüksek havlı, geleneksel pazarlara yönelik yüksek sıklıklı halılar ve yüzey deseni efektli ultra modern tek renkli halılara yönelik ALPHA 500 serisi dokuma sistemlerinde her türlü dokuma projesine uygun model bulunur ve bu sistemler fabrikalara her türden uygulamanın üstesinden gelecek esnekliği sunar.

DÜŞÜK HAVLI UYGULAMALARA YÖNELİK TRENDLERİ BELİRLEYEN TEKNOLOJİ

Düşük havlı uygulamalar popüler eskitilmiş görünümlü halılardan düşük hav ve yüksek sıklığı bir arada gerektiren taşımacılık sektörüne yönelik duvardan duvara hafif halılardan, seccade gibi geleneksel ürünlere kadar birçok formda olabilir. Bunların her biri spesifik ihtiyaçlara yönelik know-how ve dokuma teknolojisi gerektirir. Geniş ALPHA halı dokuma sistemleri yelpazesinde bu uygulamaların her biri ve sayısız diğer uygulamalar için mükemmel şekilde uyarlanmış çözümler bulunur. Mükemmel bir halı yüzeyi sağlamaya yönelik kayış kılavuzlu kesme aparatı veya mükemmel hizalanmış 2 mm mini bukleler oluşturmaya yönelik özel aygıt veya ultra esnek ve hassas ağızlık oluşturma makineleri gibi kilit bileşenlerin tümünde, şirketin, çekici ve rekabetçi bir halı yelpazesi yaratmak ve pazarın gelecekteki taleplerine hızla yanıt vermek için ideal pozisyonlarını korumak isteyen dokumacılara sunduğu Stäubli know-how’ı kullanılır.

FABRİKANIN İHTİYAÇLARINA YANIT VEREN SON DERECE ESNEK VE DUYARLI İŞ ORTAĞI

Makine ne kadar iyi olursa olsun potansiyelini tam olarak kullanmak için bu makineyi kusursuz bir şekilde çalıştırmak gerekir. İşte bu yüzden müşteri desteği Stäubli’de asıl önceliktir. Danışman ortak olarak şirket, fabrikanın ihtiyaçlarını belirlenen hedefleri karşılayacak etkin maliyeti ve en uygun makineleri seçerek müşteri ile analiz eder. ALPHA serisi tıpkı diğerleri gibi her türden fabrika için akıllı çözümlere yönelik ideal zemini oluşturur. Stäubli uzmanları, ilk planlamadan ekipmanın nihai teslimine kadar tüm süreçte yardımcı olmak için oradadır. Makinenin kurulum, testler ve ince ayarını denetledikten sonra Stäubli, operatörleri ve üretim planlama personelini eğiterek (CSS yazılımı) fabrikanın bu yüksek performanslı ekipmandan maksimum faydayı almasını mümkün kılar. Eğitim programları fabrikanın istek ve ihtiyaçlarına göre şekillendirilir ve fabrikada veya Bayreuth, Almanya’daki Stäubli eğitim merkezinde yürütülür. İşinin ehli servis teknisyenleri (Çin, İran, Türkiye ve ABD’de sürekli konumlanmış bulunan) Stäubli’nin tüm dünyaya sunulan kapsamlı servis teklifini tamamlar.

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