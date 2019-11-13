SSM ShanghaiTex’te

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ShanghaiTex’te SSM, hassas paket sarma ve yüksek paket tutarlılığı için çözümler ve bilinen tekstil makinelerinin geniş bir yelpazesini sunuyor.

SSM, iplik boyama makinalarının hassas paket sarıcıları PWX ile başarılı olmasını sağlıyor. Piyasa trendlerine yalnızca yüksek maliyet verimliliği ile birlikte hızlı bir şekilde karşılık vermek müşterilerin rekabet edebilmesini mümkün kılıyor. Sarıcı, boyalı sarım paketlerinin ve filament ve kısa elyaf ipliklerin, yağlama ile veya yağlama olmadan geri sarılmasına yönelik belirgin avantajlar sunuyor. XENO platformu için SSM dünyadaki ilk ve tek kendinden regüleli geri basınç sistemini garanti eden bir paket tutarlılığı için preciforce ™ -sunuyor. Ayrıca, XENO platformuna yönelik yeni nesil bıçak sarım powerblade ™ tanıtılacak. Gösterilen uygulamaların yanı sıra, SSM çok çeşitli tanınmış tekstil makineleri de sergiliyor.