SPGPrints, dijital tekstil baskı alanındaki liderlik stratejisi kapsamında dijital boya üretim kapasitesini genişletiyor

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SPGPrints, Hollanda’nın Boxmeer şehrinde bulunan genel merkezindeki dijital boya üretim tesisini iki yılda ikinci kez iki katına çıkarmak suretiyle tekstil baskı endüstrisine olan bağlılığını güçlendirmektedir. 2017 yılının son çeyreğinde açılması planlanan 1000 m2 ‘lik genişletilmiş üretim tesisi, 8 milyon Euro tutarındaki sermaye yatırımı kapsamında kurulmaktadır. Söz konusu program, dijital tekstil baskı alanında yenilikler geliştirmek için planlanan Yeni Deneyim Merkezinin kurulmasını da içermektedir. Dijital tekstil baskı sistemlerinin üretiminde global bir lider olan şirket, tüm tekstil uygulamaları için boya püskürtmeli dijital baskı makinelerinde kullanılan reaktif, asit, dispers ve süblimasyon boyalar imal etmektedir. Genişletilen tesis, SPGPrints’in araştırma ve geliştirme laboratuvarlarına ve kurumsal genel merkezine oldukça yakın olduğu için, iletişim zinciri kısadır ve kararlar hızla alınabilmektedir. Tesis tamamlandığı zaman, vardiya başına en az on yeni pozisyon oluşturulacak ve yerel ekonomide istihdam artışı sağlayacaktır. Boya fabrikasının genişletilmesi için yapılan yatırım, SPGPrints’in dijital baskıyı, tekstil uygulamalarında kullanılan ana baskı teknolojisi yapma hedefini gerçekleştirmeye yönelik atılan adımlardan birisidir.

Şirket yenilikçi çalışmalarıyla dijital teknolojiler alanında tekstil endüstrisini 30 yılı aşkın bir süredir yönlendirmiştir ve bu bağlılığını sürdürmeye kararlıdır. SPGPrints’in kardeş şirketi, Hollanda’nın Eerbeek şehrinde faaliyet gösteren Veco B.V., boya püskürtmeli baskı kafaları için nozul plakalarının tasarımı ve üretimi dâhil olmak üzere pek çok piyasa için hassas metal parçaları geliştirmektedir. Tekstil piyasasındaki önemli baskı kafası tedarikçileri arasında kurulan ilişkiler sayesinde gerçekleşen sinerji, boya ve baskı kafalarının en uygun şekilde çalışması için tasarlanabilmesine yol açmış ve en iyi teknolojilerin müşteriye sunulmasını sağlamıştır. SPGPrints Dijital Tekstiller Ticari Müdürü Jos Notermans, “Araştırma ve geliştirme çalışmaları, baskı kafası alanındaki uzmanlığımız, baskı kafası tedarikçileriyle kurulan yakın ilişkiler ve boya imalat kapasitemiz sayesinde, SPGPrints tekstil piyasasında özel bir yere sahiptir.

Boya üretim hacmimizdeki artış, son otuz yıl içinde oluşmasına katkı yaptığımız, büyüyen dijital tekstil baskı piyasasına hizmet vermeye devam edebilmemiz anlamına gelmektedir” dedi. Jos Notermans ayrıca “Üretim yöntemi olarak ana akım metotları tercih ettikçe, global perakende piyasalar dijital baskının avantajlarından yararlanma konumuna gelmiştir. SPGPrints, müşterilerimizin bu dijital baskı dalgasından yararlanması için gerekli baskı makinelerinin ve boyaların mevcut olmasını temin edecektir” şeklinde açıklamada bulundu.

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