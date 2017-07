Spgprints Çığır Açan Dijital Boya Püskürtme Ve Rotasyon Şablon Teknolojilerini GFT Expo 2017 Fuarında Taylandlı Tekstil Baskı Üreticilerinin Beğenisine Sunuyor

Paylaş

SPGPrints, 5-8 Temmuz 2017 tarihlerinde BITEC, Bangkok’ta düzenlenecek Tayland’ın en önemli hazır giyim ve tekstil baskı fuarı GFT 2017’de tekstil baskı uygulamalarında birbirinden farklı kumaş çeşitleriyle çalışabilen ve optimum makine çalışma süresi, daha hızlı üretim ve üstün kalite gibi avantajları sunan dijital boya püskürtme ve rotasyon şablon teknolojilerini sergileyecek. SPGPrints fuara bölgesel dağıtım ortağı Union TSL Limited’le birlikte katılacak (Stand E35, Salon 104).

SPGPrints’in yılda iki milyon metreye kadar üretim hacmi sunan boya püskürtmeli JAVELIN® baskı makinesi standın merkezinde yer alacak. GFT ayrıca JAVELIN’in Güney Doğu Asya’daki ilk görücüye çıkışı olacak. JAVELIN baskı makinesi SPGPrints’in rakipsiz boya uygulama sistemi olan Archer® teknolojisine sahip, baskı yüzeyinden 4 mm mesafeden uygulama yapan bu teknolojide nozül-kumaş aralığı alternatif teknolojilere kıyasla çok daha uzun. Bu da baskı kafasının zarar görme olasılığını en aza indirgeyerek çok daha farklı yüzeylerde çalışılmasına imkân vermektedir. Sadece altı renk kullanan Archer teknolojisi günümüz dijital tekstil baskı çözümlerindeki HD renk gamından daha zengin bir palet sunar. Buna ek olarak SPGPrints ‘Archer Baskı Kafası Programıyla’ akredite edilmiş boyaların kullanımında baskı kafaları için iki buçuk yıllık garanti de sağlanmaktadır. JAVELIN baskı makinesi 1850mm baskı genişliğinde keskin bir görüntü üretimi için 1200 x 1200dpi’ye kadar çözünürlüklerde değişken damla boyutları (2pL-10pL) uygulayan Fujifilm Dimatix Samba baskı kafaları dizisinin yer aldığı bir tarama işlemi kullanmaktadır. SPGPrints ayrıca yıllık 2 milyon metreyi aşan baskı hacimleri için yüksek verimlilikte çalışan tek geçişli PIKE® baskı makinelerini de sunmaktadır. SPGPrints rakipsiz kalite ve akıcılık sunan ve operatör gözetimi gerektirmeden baskı yapılabilmesini sağlayan dijital boyaların geliştirilmesine çok ciddi yatırım yapmıştır. PIKE ve JAVELIN baskı makineleri tamamı şirketimiz tarafından üretilen asit, dispers ve reaktif boyalarla kullanılmak üzere konfigüre edilebilir. SPGPrints NEBULA, QUASAR ve FLARE boya serileriyle de önde gelen endüstriyel baskı kafaları ve farklı kumaşlar için özel olarak formüle edilmiş boyalar sunmaktadır. SPGPrints ipek giysiler ve spor giyim ürünleri konusunda önemli bir tedarik kaynağı olan Tayland’ın tekstil pazarını desteklemek amacıyla, püskürtmeli asit boyaların performansını optimize etmek için Tayland’daki önemli bir tekstil firmasıyla da işbirliği yapmaktadır. SPGPrints Dijital Tekstil Ticari Müdürü Jos Notermans, “İnternet üzerinden satışların giderek ağırlık kazandığı küresel tekstil pazarında rekabette başarının anahtarı fiyat duyarlılığının yanı sıra hızla değişen eğilimlere yanıt verebilme ve en yüksek kalitede ürün sunabilmede yatıyor. SPGPrints’in JAVELIN ve PIKE boya püskürtmeli baskı makineleri üreticilere yeni tasarım olanaklarını getirirken aynı zamanda kısa ve uzun süreli üretimler arasında çabuk geçiş yapabilme, üretim maliyetlerini önemli şekilde azaltabilme gibi avantajlar sunarak değer zincirinin her noktasındaki ihtiyaçlara yanıt veren ve sektörü değiştiren çözümler olarak kendilerini kanıtladılar.”

ROTASYON SERİGRAFİ İŞ AKIŞI İÇİN KOMPLE ÇÖZÜMLER

SPGPrints iş akışındaki her adımı kapsayan çözümlerle, her noktası kontrol edilebilen verimli bir rotasyon şablon prosesi de sunmaktadır. Elektroform (elektronik formlandırılmış) nikel NovaScreen® ve RandomScreen® şablonlar daha düşük basınçla, düzgün bir pat akışı sağlayarak daha hızlı baskı yapabilme imkânı vermekte ve baskı aşamasındaki verimliliği artırmaktadır. İnç başına 135 ila 245 delikli NovaScreen mesh, benzersiz mesh ve delik şekli sayesinde yüksek çözünürlüğü yüksek açık alanla bir arada sunuyor. Düzensiz bir delik dağılımına sahip RandomScreen kesişen desenlerin neden olabileceği muare efektini ortadan kaldırır. Şablon, 125 mesh ve 79μm delik çapıyla özellikle pigment baskılarda pat tasarrufu sağlar. Üstün mukavemetleri sayesinde NovaScreen ve RandomScreen şablonlar yüksek hızlı üretimlere dayanabilir, birden fazla kez yeniden kullanılabilir ve gravürleme yapılabilir. Bu avantajlar sayesinde SPGPrints’in Endonezya’daki tekstil rotasyon şablon müşterileri şirketin ürettiği şablonları birden fazla farklı tasarım için yeniden kullanabildiklerini ve dolayısıyla sarf maliyetlerini azaltabildiklerini bildirmektedirler. Aşındırıcı kimyasal içermeyen yeni su bazlı soldurma teknolojileri SPGPrints şablonların ömrünü uzatabilmekte ve soldurma işlemi için daha düşük riskli, çevreye duyarlı bir yol sağlamaktadır. SPGPrints’in hızlı rotasyon şablon hazırlama için geliştirdiği dijital görüntüleme çözümleri yatırımınızın en kısa sürede getiriye dönüşmesini sağlar. SPGPrints’in benzersiz çok demetli diyot teknolojisine sahip smartLEX 7043 direk lazer pozlama sistemi uzun ömür, ekonomik enerji kullanımı, yüksek üretkenlik gibi avantajlarıyla 2540dpi’ye kadar çözünürlüklerde baskı yapabilme olanağını veriyor. Sezgisel bir akıllı kullanıcı arabirimi olan Smart-GUI’yi kullanan smartLEX 7043 300 mm’den 3500 mm’ye kadar olan şablonların pozlama işlemlerini 12 dakika gibi kısa bir sürede tamamlar. Union TSL’nin sahibi Kiatichai Lohachitranont; “Union TSL standını ziyaret edenler SPGPrints’in hem dijital hem de konvansiyonel baskı için geliştirdiği komple iş akışı çözümlerini birinci elden görüp değerlendirebilecek. Şirketin Tayland’daki temsilcileri olarak müşterilerimize en yüksek standartları sağlamayı taahhüt ediyor, müşterilerimizin yaptıkları yatırımlardan en yüksek getiriyi elde etmesini sağlıyoruz.”

SPGPrints Presents Game-changing Digital İnkjet And Rotary Screen Technologies For Thailand’s Textile Printers at GFT Expo 2017

SPGPrints will showcase its digital inkjet and rotary screen technologies for textile printing applications that bring optimised uptime, accelerated time to market and outstanding quality on the widest range of fabrics at GFT 2017, Thailand’s leading garment and textile printing fair, BITEC, Bangkok, 5-8 July, 2017. The company exhibits in conjunction with its distribution partner Union TSL Limited, (Stand E35 Hall104). Taking centre-stage at the booth will be SPGPrints’ JAVELIN® inkjet printer for annual production volumes of up to two million linear metres per year. GFT will also mark the first demonstration of the JAVELIN in South-East Asia. The JAVELIN printer features SPGPrints’ unique ink delivery system, Archer® technology, featuring nozzles that are 4mm from the substrate – a significantly longer nozzle-fabric distance compared with alternative technologies. This allows a wider range of substrates to be run, minimising the chance of print head damage. Using only six colours, Archer technology enables a gamut wider than the HD-gamut of other digital textile printing solutions. In addition, SPGPrints’ ‘Archer Print Head Program’ provides a two-and-a-half-year guarantee on the print heads in combination with the use of accredited inks. The JAVELIN printer uses a scanning action with an array of Fujifilm Dimatix Samba print heads, delivering variable drop sizes (2pL-10pL) at resolutions of up to 1200 x 1200dpi, for sharp image reproduction across the 1850mm printing width. In addition, for annual printing volumes exceeding two million linear metres, SPGPrints offers its high productivity, fixed-array PIKE® printer. SPGPrints has invested significantly in the development of digital inks that ensure unattended printing, with unrivalled quality and runnability. The PIKE and JAVELIN printers may be configured for use with acid, disperse and reactive inks, all manufactured by the company. Additionally, SPGPrints offers inks that are specially formulated for the leading industrial print heads and fabrics, through its NEBULA, QUASAR and FLARE ink ranges. Furthermore, to support Thailand’s textile market – a major source of silk garments and sportswear – SPGPrints has been collaborating with a leading Thai textile company, to optimise the performance of acid inkjet inks.

Jos Notermans, commercial manager digital textiles at SPGPrints, comments: “The key to competing in a global textile market that is increasingly driven by online sales, depends not only on price-sensitivity, but the ability to respond to fast-changing trends and deliver the highest quality. SPGPrints’ JAVELIN and PIKE inkjet printers, bringing new design possibilities, rapid turnarounds of short and long runs, and significant production cost reductions, have proven to be a game-changing solution for addressing the value chain’s needs.”

Complete rotary screen printing workflow

SPGPrints also offers a fully controllable, efficient rotary screen process, with solutions covering every step in the workflow. The nickel electroformed NovaScreen® and RandomScreen® screens are capable of faster print speeds and achieve even paste transfer with relatively low squeegee pressure, resulting in improved paste yields. The NovaScreen, available in mesh counts from 135 to 245 holes per inch, combines high resolution with high open area, thanks to a unique mesh and hole shape. The RandomScreen features an irregular hole distribution that eliminates moiré that can be caused by clashing patterns. With a 125 mesh and 79µm hole size, the screen contributes to paste savings, especially when printing pigment. Thanks to their strength, NovaScreen and RandomScreen screens can withstand the rigours of relatively fast production speeds, handling and multiple re-engraving cycles. As a result, SPGPrints’ textile rotary screen customers in Indonesia report being able to re-use the company’s screens for several different designs, thereby saving consumable costs. New water-based stripping technologies that contain no corrosive chemicals can extend the life of SPGPrints’ screens further and provide a lower-risk, environmentally responsible way of stripping. Additionally, SPGPrints offers digital imaging solutions for fast rotary screen preparation, with a fast return on investment. SPGPrints’ smartLEX 7043 direct laser exposing system, with its unique multi-beam diode technology, combines long life, economical use of energy, high productivity and resolutions of up to 2540dpi. Using an intuitive Smart-GUI, smartLEX 7043 exposes screens between 300mm and 3500mm length, in exposing cycles as short as 12 minutes. Kiatichai Lohachitranont, owner of Union TSL, comments: “Visitors to the Union TSL stand will be able to gain a first-hand appreciation of SPGPrints’ complete workflow solutions, for both digital or conventional printing. As the company’s agents for Thailand, we are committed to assuring the highest standards of support, so customers maximise the value of their investment.”

