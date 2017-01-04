SPGPrints Announces PIKE And JAVELIN Printers At Heimtextil 2017

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SPGPrints, iç dekorasyon ve duvar kaplaması pazarları için geliştirdiği, benzersiz Archer® Teknolojisine dayalı yeni dijital baskı makinalarını, Messe Frankfurt, Frankfurt-am-Main, Almanya’da düzenlenecek olan 2017 Heimtextil Fuarında, 10-13 Ocak tarihlerinde açacağı iki stantta tanıtacaktır. Çarşaf ve yastık kılıfı, perde ve döşemelik kumaş gibi dekoratif tekstil ürünleri için kullanılan yeni geniş formatlı JAVELIN® mürekkep püskürtmeli dijital tekstil baskı makinası için 6. Salondaki standda canlı tanıtım yapılacaktır. 3. Salonda ise, SPGPrints’in rotasyon baskı için geliştirdiği ana çözümler ve ev dekorasyon uygulamalarında kullanılan yeni PIKE® Décor baskı makinaları hakkında bilgiler sunulacaktır. Yeni JAVELIN ve PIKE dijital tekstil baskı makinaları, temelde, SPGPrints tarafından geliştirilen Archer® Teknolojisine dayanmaktadır. Bu teknoloji çok çeşitli baskı yüzeylerinde keskin detaylar, ince hatlar, yoğun geniş yüzeyler ve yumuşak geçişler oluşturmak için değişik boyutlarda damlaları hatasız şekilde püskürtmektedir.

GENİŞ FORMATLI DİJİTAL TEKSTİL BASKI

Bu fuarla dünya pazarında ilk defa görücüye çıkacak olan, yeni geniş formatlı JAVELIN mürekkep püskürtmeli dijital tekstil baskı makinasının 3200 mm genişlik kapasitesi sayesinde, çarşaf ve yastık kılıfları, perdeler ve duvar kağıtları gibi ev dekorasyonu tekstil ürünlerinin basılması mümkün olmaktadır. Kısa baskılar, sınırlı baskılar ve isteğe uygun tasarım baskıları, hem ev hem de otel ve tatil tesisleri için yapılabilmektedir. JAVELIN saatte 550 m2 üzerine altı renge kadar baskı yapabilmektedir. Sağlam bir yapısı olan bu baskı makinasının kullanımı ve bakımı son derece kolaydır. Canlı tanıtım 6. Salonda yapılacak ve uygulamalar, konfigürasyonlar ve bu yeni dijital teknolojinin mevcut üretim yöntemlerinizi nasıl tamamlayabileceği konularında, SPGPrints personeliyle görüşme imkânı da olacaktır.

LAMİNAT TABAKA DUVAR KAĞIDI İÇİN DİJİTAL BASKI

Bu heyecan verici yeni iki PIKE mürekkep püskürtmeli dijital baskı makinalarının detayları 3. Salonda anlatılacak ve laminat tabaka ve sert dekor uygulamaları ve duvar kağıtları üzerine yapılacak dijital baskı imkanının sunduğu pek çok avantaj ziyaretçilere sunulacaktır. 700 mm genişliğindeki PIKE baskı makinası, laminat üzerine grafik görüntüler, doku ve koruyucu tabakaları uygulamak için, merkezi baskı silindiri kullanmaktadır. Bunlar taş, ahşap, tuğla, seramik karo ve daha pek çok çeşitli malzemede değerini arttırmak için kullanılabilmekte ve düşük maliyetli bir yöntemle maksimum yaratıcılık imkânı sunulmaktadır. Parlak, mat, saten ve ipek etkisi için çok çeşitli koruyucu tabakalar uygulamak ve basılı görüntüyü geliştirmek mümkündür. Mobilya ve diğer yüzeylerin gerçeğe daha çok benzemesini sağlayan doku ilavesi yapmak da mümkündür. 1300 mm düz yatak PIKE dijital baskı makinası, sert baskı yüzeyler üzerine doğrudan baskı yapılmasına imkân vermektedir. Kapı, masa üstü, tavan karoları ve panellere kolaylıkla görüntü basılabilmekte ve isteğe uygun ürünler imal edilmektedir. Her iki PIKE dijital baskı makinası da daha düşük maliyet, kısa baskının dijital avantajı, hızlı yöntem değişiklikleri, asgari düzeyde atık, kısa sürede pazara sürüm, gelişmiş lojistik, düşük stok tutma ve depolama imkanlarını sunmaktadır. Bu avantajlar doğrudan kâr hanesine yazılmaktadır ve mobilya, mutfak üniteleri ve ayrıca otel, restoran, hastane ve diğer özel ve kamu alanlarında kullanılan tefrişatın imalatını dönüştürme gücüne sahiptir. Ayrıca, SPGPrints, Archer®- Teknolojisini duvar kaplama baskı uygulamalarına başarılı bir şekilde uyarlamıştır ve bu uygulama için bir baskı hattı geliştirme çalışmalarını sürdürmektedir.

SPGPRINTS’İN LİDER ROTASYON FİLM BASKI TEKNOLOJİLERİ

Rotasyon baskı duvar kâğıdı sektöründe önemli bir yöntem olarak işlevini sürdürmektedir. SPGPrints iş akışındaki her adım için çeşitli çözümler sunmaktadır. SPGPrints’in tekstil uygulamaları için kullandığı çok çeşitli baskı şablonları ve lazer gravür sistemleri 3. Salonda sunulacak, ziyaretçiler seçenekleri karşılaştırma ve kendi şartlarına en uygun çözümü seçme konusunda danışma imkânı bulacaktır.

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