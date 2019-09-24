Sosyal inovasyon ile tekstil sektöründe oyunun kurallarını kendimiz belirleyeceğiz

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TİM Başkanı Gülle: “Sosyal inovasyona dayalı bambaşka “niş bir pazar” oluşturarak tekstil sektöründe oyununun kurallarını kendimiz belirleyebiliriz.

Ekoteks tarafından düzenlenen 12. Uluslararası Tekstil Sempozyumu’nda konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, teknolojinin imkanlarını kullanarak, bilhassa üretimde çok güçlü olduğumuz tekstil sektöründe, oyunun, yani üretimin kurallarını kendi belirleyen bir ülke olmaya odaklandığımızı vurgulayarak, çevre dostu üretimi önceliklendirmenin, ürünlerimizin sadece fiyat ve kalite rekabetinin ötesine geçmesini sağlayacak, aynı zamanda ekolojik tüketim konusunda da yeni bir talep oluşturacağına dikkat çekti.

Gülle, “alışılmış ürünlerin ve anlayışların yaygın olduğu bir pazarda çevreye, sosyal inovasyona duyarlı bambaşka “niş bir pazar” oluşturarak bir oyun kurucu hale gelebiliriz. Bu nedenle, pazara hâkim olduğumuz bir dönemde, ortaya çıkan yeni bir sertifika ya da bir testle pazarın dışında kendimizi bulmayacağımız bir duyarlılıkla sürece yaklaşmalıyız,” dedi.

Ülkemizin küresel değerler konusunda en hassas üretim ve tedariki yapan ülkelerin başında geldiğine dikkat çeken İsmail Gülle, küresel ticaretteki iddiamızı çevreye, doğaya, gelecek nesillere olan “sıfır tolerans” anlayışımızla sürdürmeye kararlı olduğumuzu vurguladı.

TİM Başkanı İsmail Gülle, “Bugün bir ürün için katma değer ve inovasyon ne kadar önemli ise, ürünün etiketinde yer alan çevreye duyarlı üretim detayları da o kadar önemlidir. Bu yüzden, küresel sosyal inovasyon çalışmalarını ve ekolojik süreçleri iyi takip ederek, tüm sektörlerimizle bunlara hızlı tepkiler veriyoruz. EKOTEKS de bu söylediklerimiz fevkinde 12 yıldır çok önemli bir MİSYON üstlenerek bu amaca hizmet eden çok önemli bir yapı haline gelmiştir. Bizler de TİM olarak Kadın Konseyimizce yürütülen, “İhracatta Sıfır Atık”, “Standart ve sertifika ihracatı” gibi çevre odaklı çalışmalarımızla, bu bilincin yerleşmesine zemin hazırlamak adına sosyal inovasyon süreçleri yürütüyoruz. Çünkü sosyal inovasyon hem bir gereklilik hem de katma değer anlamında büyük bir potansiyel. Bu potansiyeli hayata geçirebilmek için bu konuda çalışan kurumlarımızın sayısını artırmalı, sosyal inovasyon projelerine daha fazla önem vermeliyiz. EKOTEKS’in bu kapsamda yürüttüğü farkındalık sempozyumları da bu konuda ihtiyaç olan “know-how”ın gelişmesine büyük katkı sunmaktadır,” dedi.