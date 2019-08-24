Skysens açık alandaki iş kazalarına anında müdahale sağlıyor

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Her yıl binlerce işçi ölümü gerçekleşiyor. Özellikle açık, geniş ve zorlu alanlarda çalışan işçilerin sağlığı ve güvenliğini takip etmek zorlaşabiliyor. Endüstriyel IoT çözümleri sağlayan Skysens’e göre güç durumda bulunan ve yardıma ihtiyacı bulunan işçilere anında müdahale edilebilecek sistemler ile riskli durumların önüne geçmek mümkün

İş sağlığı alanında son yıllarda yaşanan ve çoğu ölümcül sonuçlar doğuran kazalar, işletmelerde güvenli üretim ve operasyon ortamını sağlamayı zorunlu kılıyor. Kablosuz endüstriyel IoT çözümleri sağlayan Skysens,özellikle yüksek risk kapsamındaki iş kazaları ve ölümlerini önleyebileceği gibi çalışanlar için güvenli ve verimli iş sahaları yaratıyor.

“Açık, geniş ve zorlu alanlarda çalışan takibi kolay oluyor”

Özellikle açık, geniş ve zorlu alanlarda çalışan işçileri takip etmenin zor olduğunu ifade eden Skysens Kurucu Ortağı Burak Polat, “İşçilerin takibi ve acil durumlardaki işçilere müdahale için kullanılan sistemler pratikliği düşük ve çok verimli çalışmayan sistemler. Örneğin telsizlerin hem maliyetleri çok yüksek hem de pilleri birkaç gün gibi çok kısa sürede bitiyor, özellikle açık alanlarda verimli sonuçlar sağlayamıyor. Bir diğer opsiyon ise sim kart tabanlı sistemler fakat çoğu iş sahasında cep telefonu iletişimi için gereken altyapı yok. Bu altyapı olsa bile sim kart ile çalışan sistemler ise aylık hat faturası gibi bir ekstra maliyet oluşturduğu için çok tercih edilmiyor. Üstelik olarak pil performansları da telsizlerden farklı değil. Bizim çok geniş mesafelerde kesintisiz çalışabilen özel teknolojimize dayalı IoT sistemlerimizin pilleri beş seneye kadar dayanabiliyor. Bu sayede kullanım kolaylığı sağlıyoruz ve güç durumda bulunan ve yardıma ihtiyacı olan işçilere anında müdahale edilerek riskli durumların önüne geçmeyi mümkün kılıyoruz” diye belirtiyor.

“Tek bir ağ üzerinden geniş mesafede farklı takip imkanı”

Polat, “Özel teknolojimiz özellikle açık alanlarda en iyi sonucu sağlıyor. İnşaat alanları, açık maden sahaları, havalimanları gibi geniş dış alana sahip çalışma ortamları için biçilmiş kaftan. Özel teknolojimiz sayesinde çok geniş mesafelere dağılarak çalışan işçilerin konum ve hareket bilgileri dahi kolaylıkla alınabiliyor. İşçilerin yanlarında taşıyacağı ya da kemerlerine takacakları oldukça küçük boyutlardaki kablosuz cihazlarımızla işçilerin konumlarını ve hareket durumlarını anlık olarak takip edebiliyoruz. Yüksek noktalarda görev alan işçilerin yüksekliklerindeki ani değişikliklerden bir düşme durumu olup olmadığını ya da uzun süre hareketsiz kalma durumunu algılayabiliyoruz. Aynı şekilde cihazlarımızın üzerinde acil durum butonu bulunuyor, yardıma ihtiyaç duydukları zor durumlarda bu buton yardımıyla ilgili ekiplere anında acil durum sinyali gönderebiliyorlar. Burada yarattığımız en büyük fark özel iletişim teknolojimizin desteklediği batarya ömrü. 5 seneye kadar herhangi bir şarj ve pil değişimi yapmaksızın aynı cihazı kesintisiz şekilde kullanabiliyorsunuz. Bununla diğer sistemlerin sağlayamadığı pratikliği çok daha uygun sistem maliyetleri ile sağlıyoruz. Özel teknolojimiz ile işçi takibinin yanında, bu açık arazide kullanılan farklı sistemlerin takibini, araçların konum takibini ya da kritik altyapıların durumlarının takibini yapmak da mümkün. Tek bir ağ üzerinden başka bir yatırım yapmadan tüm bunları gerçekleştirebiliyorsunuz” diyerek sözlerini sonlandırdı.