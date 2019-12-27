SKF üretim optimizasyonu için Dassault Systèmes’i Seçti

Paylaş

İsveçli üretici AB SKF, ana üretim program ihtiyaçları için bir planlama çözümü uygulamak adına Dassault Systèmes’in DELMIA Quintiq uygulamalarını seçti. Görünürlüğü ve karar verme becerilerini artıran bu çözüm, dünya çapında piyasaya sürülmeden önce şirketin Gothenburg tesisinde uygulanacak.

DELMIA Quintiq uygulamaları SKF’nin dünya standartlarında üretim süreçleri geliştirme konusundaki tutkusunu destekleyerek, şirketin planlama yeteneklerini global ölçekte daha da iyileştirmesine yardımcı olacak.

1907 yılında kurulan SKF’nin 24 ülkede 103 üretim sahası bulunuyor. Rulmanlar ve contaların yanı sıra, şirket aynı zamanda müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak için mekatronik, durum izleme ve yağlama sistemleri ve hizmetleri de sunuyor. SKF, rulman işinde tartışmasız bir lider olmayı hedefliyor.

Rulmanlar, havacılıktan nakliyeye, endüstriyel ekipmandan ileri teknoloji ve tüketim mallarına kadar hemen hemen her endüstride döner makinelerin operasyonunda kilit rol oynuyor.

Gücünü Dassault Systèmes’in 3DEXPERIENCE platformundan alan DELMIA uygulamaları, işbirliği gerektiren faaliyetler, endüstri mühendisliği, üretim ve operasyonlar, planlama ve optimizasyon için her boyuttaki üretici tarafından kullanılıyor.Sanayi şirketleri, tedarikçiler, üreticiler, lojistik ve nakliye hizmeti sağlayıcılar, servis operatörleri ve işgücü değer ağlarında eksiksiz bir iş çözümü sağlamak için modelleme ve simülasyonun sanal dünyasını operasyonun gerçek dünyasıyla bir araya getirebiliyor.