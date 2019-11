Şirketlerin IT faaliyetlerinde yapay zeka destekli verimlilik AIOps ile sağlanıyor

Paylaş

Micro Focus’un yenilikçi AIOps mimarisi OpsBridge Ultimate, şirketlerin IT birimlerinin sürekli en yüksek performansta çalışarak kurumsal hedeflere katkıda bulunmasını sağlıyor.

IT birimleri her geçen gün şirketlerin stratejik iş ortaklarına dönüşürken, IT operasyonlarının maliyetleri düşürmesi, ihtiyaç duyulan yüksek performansı sağlaması ve daha az kaynak kullanarak daha fazla sonuç elde etmesi bekleniyor. Yapılan çalışmaların şirket üzerindeki etkisini görmek isteyen IT liderleri, önceki güne ait raporlara değil, gerçek zamanlı göstergelere ihtiyaç duyuyor.

IT operasyonlarını tümüyle dönüştürerek yüksek kaliteli servisler elde etmek isteyen kurumların, ana işi etkileyen sorunlara öncelik verecek, tüm veriyi ve trendleri analiz ederek iş yükünü buna göre ayarlayacak yenilikçi çözümlere geçmesi gerekiyor. Bu yenilikçi çözümler ayrıca mevcut IT araçlarına entegre olarak, gürültüyü filtreleyip sorunların köküne inebiliyor. Böylelikle sistem üzerindeki arıza ve aksamalar en aza inerken, iş süreçlerini yavaşlatan tüm unsurlar ortadan kaldırılabiliyor.

İş dünyasının yeni trendi “Otomatikleştirilmiş Yapay Zeka Operasyonları” (AIOps) ile bir çalışma ortamının herhangi bir andaki durumunu tespit edip, bu veriyi analiz ederek operasyonel sorunları bulmak ve değişen kaynak ihtiyaçlarına yanıt vermek önemli ölçüde kolaylaşıyor. Dijitalleşen şirketlerin vazgeçilmez adımlarından biri haline gelen AIOps ile, çalışma ortamını meydana gelen anlık sorunlara göre şekillendirmek ve değişen kurumsal talepleri en düşük maliyetlerle karşılamak mümkün oluyor.

AIOps şirketlere ne fayda sağlıyor?

AIOps ile hem çalışanlar hem müşteriler için daha iyi bir deneyim sağlanırken, ortaya çıkan sorunlar daha hızlı çözülüyor. Şirketler, sahip oldukları IT yatırımını en verimli şekilde kullanıyor ve IT ile iş hedefleri arasında bir köprü kuruluyor. Yeni nesil tehditleri daha hızlı tanımlayarak kendini güvene alan şirketler, AIOPS ile dönüşümü başarıyla yönetiyor.

Kurumların AIOps teknolojilerinden tam verim alabilmesi için geliştirilen Micro Focus OpsBridge Ultimate, yapay zeka destekli operasyonları bir dizi araç setiyle değil, tepeden tırnağa yenilikçi bir mimari olarak ele alıyor. Micro Focus Vertica’nın büyük veri mimarisinden faydalanarak geniş bir yelpazede iş analitiklerini çalıştıran OpsBridge Ultimate, 200’ü aşkın çözüme kusursuz entegrasyon desteğiyle Amazon Web Services, Azure, Google Cloud veya Docker gibi ortamlarda tam performans çalışıyor.

OpsBridge Ultimate’in programlama bilgisine gerek kalmadan birbirine bağlı işlemler oluşturmayı sağlayan 8 bin kitaplık “runbook” kütüphanesi, çok daha ileri düzeyde otomasyon çalıştırarak verim elde etmek isteyen IT ekiplerine ihtiyaç duydukları arşivi sağlıyor. Micro Focus OpsBridge Ultimate çözümü AIOps özelliği ile IT faaliyetlerinde yapılan otomasyon, çözüm sürelerini yüzde 65’e kadar iyileştirirken, yeni servislerin devreye alınmasını yüzde 70 hızlandırıyor.