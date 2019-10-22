Şirketlerin El Freni: Finansal Yönetim

Paylaş

Bugün, finansal yönetim şirketlerin can damarı konumunda ve bu alanın sürekli güçlü tutulması olmazsa olmaz. Bu konuda işinin ehli ve uzman kişilerden destek almak büyük önem taşıyor.

Şirketlerin düştükleri en büyük yanılgılardan biri, gelir tablosu üzerinden karlılık değerlendirmesi yapmak. Oysa gelir tablosunda vadeli satışlar ve alışlar, amortisman, gelir – gider tahakkukları gibi aslında şirketin cebine girmemiş veya çıkmamış pek çok nakit akış kalemi bir arada bulunuyor. Bu yüzden gelir tablosuna bakıp bu ayrımı yapmak pek mümkün olmuyor.

Nakit akışı yönetimi konusunda global ve uluslararası firmalara danışmanlık hizmeti verenDinamo Danışmanlık Kurucu Ortağı, Kamu Özel Ortaklığı (PPP) ve Proje Finansmanı Uzmanı Fatih Kuran, nakit akışı yönetmenin nakit akış tablosu çıkartmak ile başladığını belirtip sözlerine şöyle devam etti: “Finansal yönetim komplike bir hizmet. Bu yüzden de profesyonel ve uzman bir bakış açısıyla ele alınmalı. Örneğin; KOBİ düzeyindeki çoğu şirket nakit akış tablosu çıkartmak gibi bir çalışma yapmıyor. Gelir tablosu üzerinden karlılığını değerlendirmek ile yetiniyor. Gelir tablosu özellikle muhasebenin tahakkuk ve dönemsellik ilkelerine bağlı olarak hazırlanan bir finansal tablodur. Oysa nakit akış tablosu şirketin gerçek durumunu yansıtması bakımından önemlidir. Bu nedenle nakit akışı yönetmek için öncelikle ne durumda olduğunuzu algılamak adına nakit akış tablosu yapmak durumundasınız demektir. Ülkemizde şirketlerin kısa ömürlü olmasının önemli nedenlerinden biri de bu konuda uzman desteği almamalarıdır diyebilirim.”

Türkiye’de Şirketler Neden Başarısız Oluyor?

Türkiye’de şirketlerin çoğunun kurulduktan sonra başarısız olup kısa sürede iflas ettiklerini belirten Fatih Kuran, “Türk şirketlerine baktığımızda yeni kurulan şirketlerin % 80’inin ilk 5 yıl içinde iflas ettiğini görüyoruz. Ortalama şirket yaşı ile ilgili olarak da farklı istatistiklere göre 10-15 yıl arasında olduğunu söyleyebiliriz. Yurt dışında da şirket ömürlerinin kısaldığı konuşuluyorsa da süreler bizimkine göre çok daha yüksektir. Türkiye’de şirketler neden başarısız olur diye baktığımızda öncelikle işe başlamadan önceki planlama sürecine yetirince özen göstermemeleri ile ihtiyaçların farkında olmamaları veya yeterince önemsememeleri, baştan beklentilerini çok yüksek tutmaları dolayısı ile çabuk hayal kırıklığı yaşamaları, iş modellerinin karlı ve sürdürebilir olmaması ile nakit akışlarını doğru yönetememelerini sayabiliriz. Dünyada da nakit akış problemleri şirket iflaslarının en başta gelen nedenlerinden biri olarak kabul edilmektedir” dedi.