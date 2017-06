Sinowin, Oerlikon Barmag Çözümlerine Dayalı Hava Yastığı İpliklerine Odaklanıyor

Paylaş

Poliamit 66 endüstriyel ipliklerin imalatı için yeni Flex-6 konseptinin on pozisyonu yakın zamanda Sinowin Chemical Fiber Co., Ltd., Çin’de devreye alındı. Techtextil sergisi, 9-12 Mayıs 2017 tarihleri arasında Almanya’nın Frankfurt kentinde kapılarını açmadan kısa süre önce Swiss Oerlikon grubunun Segment Manfere Lifleri bu projeyi ilan etti. Yeni makine konseptinin faydaları, ilgili uygulamaya göre optimize edilmiş, konvansiyonel çözümlere kıyasla gerekli alanı ve optimize edilmiş enerji tüketimini önemli ölçüde azaltan bileşenleri içermektedir. Oerlikon Barmag Satış Direktörü Oliver Lemke: “Yeni godet yapılandırması ile Flex-6 konsepti, üst düzey ipliklerin üretimi için eşsiz bir fiyat-performans oranı vaat ediyor. Sinowin, bu nedenle, yeni teknolojimizi uygulamak için Çin’de ilk sanayi iplik üreticisidir. “Sinowin tamamen müşterileri için değer yaratmaya kararlıdır. Genel Müdür Sheng Jian Wang, kalite ve yenilikçi teknolojileri mutlaka zorunlu kılıyor: “Kimyasal lif endüstrisinde önde gelen ‘Made in China’ kuruluşu olmaya çalışıyoruz. Bunun için, kaliteli ürünleri üreten son teknolojilere ihtiyaç duyuyoruz. Oerlikon Barmag, her şeyden önce PA66 endüstriyel iplik prosesi için mükemmel bir üne sahiptir. Bu amaçla bizim için başka bir ortak yoktu “dedi. Sinowin Chemical Fiber Co Ltd, 2015 yılında Çin pazarına giren endüstriyel bir iplik üreticisidir. Halen genç firma Oerlikon Barmag poliamid 66 düşük denye endüstriyel iplik (LDI) ve orta denye sanayi ipliği (MDI) kullanılarak imal edilen hava yastığı iplikçiklerinde uzmanlaşmıştır. ) Sistemleri. Sinowin’in programı ayrıca dikiş iplikleri, bagajlar, yelkenler ve tenteler için iplikler içerir .

