Silme robotu iplik kopmalarını azaltıyor

Çin’de birçok büyük iplik üreticisi tarafından uygulanmasının ardından 2019 yılının sonundan beri Hindistan’da ilk silme robotu kullanılıyor. Çinli müşterilerde olduğu gibi, Oerlikon Barmag’ın çözüm performansı burada da kendini gösteriyor: eşit, yüksek kaliteli silme prosesi iplik kopmalarında belirgin bir azalma ve yüksek bir tam sarma oranı sağlıyor. İplik nozüllerinin düzenli silinmesi (temizleme) proses stabilitesi ve iplik kalitesi açısından oldukça önemlidir.

Hintli iplik üreticisinden üç aylık performans verileri toplanıp değerlendirildi. Sonuç: iplik kopma oranı ürün türüne bakılmaksızın yaklaşık %30 azalma görüldü. Erken çalışma süresi kopmaları %10, bağlama kopmaları ise %40 oranında azalma görüldü. Sonuç olarak tam sarma oranı %3 oranında artarken, atık oranı %0,2 oranında azalma görüldü. POY Teknoloji Departmanı Müdürü Stephan Faulstich, “İplik kopmaları her zaman bir sorun olmuştur ve üretim rakamları üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. Bu durumda silme robotu katma değerini gözler önüne seriyor,” dedi. Sistem, silme döngüleri uyarınca otomatik olarak ve kendi kendine her bir pozisyonu yönetir. Planlanan silme proseslerine ek olarak, doğrudan planlanamayan veya görülemeyen olaylar da mevcuttur. Yönetim işlevselliği sayesinde silme robotu iplik kopması veya paralel silme proseslerini kendiliğinden tanıyabilir ve çözüm sunabilir. Aynısı manüel çağrı için de geçerlidir: aynı sırada farklı bir işlemin de gerekmesi halinde sistem bunu tanır ve çözümleri gösterir.

Silme robotu tüm hatları kapsar. Manüel silmeye kıyasla, silme kalitesi daima aynı kalır. Bu şekilde silmenin hem iplikhanenin proses stabilitesi hem de eğrilen ipliklerin verileri üzerindeki etkisini azaltır. Ayrıca iki temizleme döngüsü arasında üretim zamanı da kazanılır: Manüel silme işleminin 48 saat sonra yeniden bir silme gerektirmesi halinde, robotun kullanılmasıyla iki silme prosesi arasındaki zaman aralığı 60 saate kadar arttırılabilir. Silme robotuyla eğirme prosesinde erişilebilen verimlilik artışı marjinde de kendini gösterir. Örneğin, bir müşterimizin silme robotunu kullanılmasıyla aynı iplik için üretim maliyetleri %3’ten fazla azalmıştır.