SIGN İstanbul 2017 katılımcıları, büyük buluşmaya hazırlanıyor

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Alanında Avrasya’nın en büyüğü olan Uluslararası Endüstriyel Reklam ve Dijital Baskı Teknolojileri Fuarı SIGN İstanbul, 4-8 Ekim 2017 tarihlerinde 19. kez kapılarını açacak. Fuarda yer alacak firmalar en yeni ürün ve teknolojilerini SIGN İstanbul 2017’ye taşımaya hazırlanıyor.

Bu yıl 19.’su gerçekleştirilecek olan SIGN İstanbul’da; dijital baskı makine ve malzemeleri, endüstriyel baskı makineleri, tekstil dijital baskı makinesi ve malzemeleri, CNC makineleri, plotterlar, reklam malzemeleri, dokümantasyon teknolojileri ve LED ekranlar gibi geniş bir yelpazede ürün ve hizmetler görücüye çıkacak. Endüstriyel reklam ve dijital baskı sektöründe yılların birikimiyle, Balkanlar’dan, BDT ülkelerine, Kuzey Afrika’dan Ortadoğu’ya bu coğrafyadaki tüm sektör profesyonellerine ulaşan fuar, hem katılımcı firmalara hem de ziyaretçilerine global ölçekte yatırım ve işbirliği fırsatları sunuyor. 18 yıllık sektör tecrübesiyle SIGN İstanbul’un bölgesindeki tüm sektör profesyonellerine ulaşan etkili bir fuar olduğunu ifade eden İFO Fuarcılık Fuarlar Proje Direktörü Seda Bozkurt, organizasyonun şimdiden %80 doluluk oranına ulaştığını ve bu seneki buluşmada 400 farklı firmaya ev sahipliği yapmaya hazırlandıklarının bilgisini verdi. Türkiye’deki 450 fuar içinde, kendi sektöründe T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın desteklediği tek organizasyon olan SIGN İstanbul’u, aralarında yurtiçinden ve yurtdışından dijital baskı merkezleri, endüstriyel reklam üreticileri, reklam ajansları, tekstil üreticileri ve mimar & mühendislerin olduğu 22 bin 500 profesyonel ziyaret edecek.

SEKTÖRÜN GELİŞİMİNE KATKI

Yurtiçinden ve yurtdışından dijital baskı merkezleri, endüstriyel reklam üreticileri, reklam ajansları, tekstil üreticileri ve mimar & mühendislerden oluşan 22bin 500 profesyoneli ağırlamaya hazırlanan SIGN İstanbul 2017 katılımcılarının verimli işbirlikleri kurabilecekleri, Avrasya bölgesinin yeni pazarlarına açılabilecekleri sektörün en büyük ticari platformu olmaya devam ediyor. Barındırdığı zengin ürün grubu çeşitliliğiyle SIGN İstanbul’un, Türkiye’de sektörel gelişim açısından çok önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Tecpro, standında Epson, Wasatch, Papertec markalı ürünlerini ziyaretçileriyle buluşturacak. Firma ayrıca, süblimasyon transfer’in sadece kumaş üzerine değil aynı zamanda cam, metal, taş ve ahşap ürünleri gibi birçok alana da hitap ettiğini gösteren uygulamaları SIGN İstanbul 2017’de sergileyecek. 4-8 Ekim tarihlerinde SIGN İstanbul’da ziyaretçileriyle buluşacak bir başka firma ise CNC kesici takımların imalatını ve satışını yapan BRK Makine olacak. Fuarda, dünyanın her yerinden yerli ve yabancı müşterilerle görüşüp, yeni müşteriler edinmeyi ve ürünlerini tanıtmayı hedefleyen firma, SIGN İstanbul 2017 süresince kendi markası olan komple karbür cnc frezelerini tanıtacak.

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