Shanghaitex’te Başarı: Mouvent Yeni Dijital Tekstil Yazıcısını Müjdeledi

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Mouvent, ilk defa küresel çapta tekstil baskı makinası olan TX801’in sunumu ile Kasım ayında büyük bir kilometre taşına imza attı. TX801’in 27-30 Kasım ŞangayTex 2017 sırasında çok sayıda canlı sunumu çok olumlu bir şekilde karşılandı.

TX801, çok yüksek baskı hızlarıyla ilişkili olarak 2.000’e kadar DPI optik çözünürlüğe sahip tekstilde en yüksek baskı kalitesini üreten 8 renk çok geçişli bir dijital tekstil yazıcıdır. TX801’in ve Mouvent’in diğer yenilikçi makinelerinin sayısal yeniliğinin merkezinde yer alan MouventTM Cluster, endüstri için bir sıçramayı temsil eden oldukça entegre bir kümeye dayanan usta bir dijital baskı teknolojisidir.

Mouvent’deki Tekstil Makinaları Pazarlama ve Satış Müdürü Ghislain Segard “ŞangayTex’te TX801’in hareket halindeyken yaptığı işleri gören insanlar baskı kalitesinden son derece etkilendiler. Mouvent standında yüzlerce ziyaretçi vardı ve tepkiler çok olumluydu. Biz, bu makinenin kalite, sanayileşme ve güvenilirlik anlamında büyük bir sıçrayış olduğuna inanmaktayız ve bunu prestijli bir olaylaa sergilemekten onur duyuyoruz “dedi.

Mouvent Çin Dağıtım Şefi Paul Yen, “Büyüleyici bir sergiydi ve Mouvent kesinlikle büyük bir izlenim bıraktı. Çin, küresel tekstil üretimi ve yeniliği için bir merkezdir, bu nedenle yalnızca bu bölgede değil, genel olarak dünya tekstil pazarında ekipmanlarımızın yüksek potansiyelini gösterebilmek çok önemliydi” dedi.

TX801, 8 renge kadar baskı yapar ve tarama tipi bir makina olmasına rağmen, tek bir geçişte % 50’ye varan oranlarda tamamlanabilir ve böylece kaliteden ödün vermeden verimliliği 200 metrekare / saate çıkarabilir. Bu verimlilik düzeylerine erişmek için TX801, Fujifilm’in Samba baskı kafalarını bütünleştiren MouventTM Cluster Teknolojisine dayanan, çok yetenekli ve kompakt bir tescilli baskı motoru kullanıyor. Bu hız, hassasiyet ve ölçeklenebilirlik ile ilişkilidir ve tek geçişte 16 g / m2’ye kadar mürekkep işler. MouventTM Cluster Teknolojisi sayesinde TX801, 2.000 dpi’ye kadar optik bir çözünürlükle basılmakta ve bitmiş ürünün en yüksek baskı kalitesine ulaşmaktadır. Makine örme, dokuma ve dokuma olmayan tekstili, maksimum 1,820 mm kumaş genişliğinde, 400 mm’ye kadar rulo çaplarıyla işleyebilir. TX801 çok dayanıklı, kompakt ve erişilebilir bir yazıcıdır. Baskı kafalarının yüksek ömür ve direnci kanıtlanmış olup, MouventTM Kümesinin olağanüstü uzun hizmet ömrünü garanti eder. Bu kategorideki en küçük dijital yazıcılardan biridir ve verimliliği artırmak için basit uygulama, çok ergonomik kullanım ve son derece hızlı ve verimli iş değiştirme için asgari ayak izi ile yardımcı olur ve bu da çok kısa sürelerde dahi maliyet azaltılmasında etkin olmasını sağlar. TX801 ayrıca, temel yazıcılara kıyasla metrekare başına çok rekabetçi bir fiyata, ancak rakipsiz baskı kalitesine sahiptir.

Mouvent Baş İşletme Sorumlusu Reto Simmen, Bu Mouvent için dönüm noktası olan bir andı. Dijital tekstil baskısı için global alanda kendimizi tanıttık. Dönüşüm sağlayan bu makineleri dünyadaki iş ortaklarına teslim etmeye başladıkça, bir sonraki aşamadan dolayı çok heyecanlıyız. Bununla dijital tekstil baskısında yeni bir aşama başlıyor” dedi.

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