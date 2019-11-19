Shanghaitex’de Suessen

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Suessen, yüksek esneklik için yeni sıkıştırma cihazları ve mükemmel iplik kalitesi için yeni baskı kolları ve kaliteli rotor eğirme bileşenleri sunuyor.

COMPACTeasy, herhangi bir ring iplik makinası için tak/ çıkar üniteli yeni bir mekanik kompaktlama aparatı olarak pamuk, suni ve sentetik elyaf ve karışımlar gibi en yaygın uygulamalar için uygun cihazdır. COMPACTeasy, ek enerji gereksinimi olmadan kompaklama işlemindeki çözümdür.

Yeni EliTe, yeni ve yenilikçi bileşenlere sahip çok yönlü bir kompakt eğirme sistemidir. Müşteriler daha yüksek verimlilik, daha iyi kalite ve daha düşük işletme maliyetleri elde eder. Yükseltme paketleri ve yedek parça paketleri, müşterilerin mevcut tesislerde de faydalanmalarını sağlar.

Fitil makineleri için yeni Üst Baskı Kolu HP 4080, kolay ayarlar ve iyileştirilmiş stabilite için yeni bir tasarım sunuyor. Ek olarak, ömür boyu tutarlı iplik kalitesi garanti ediliyor.

Birinci sınıf parçalara gelince, open end iplik makinaları için yeni SOLIDRING B 188 daha iyi elyaf açma ve daha iyi iplik kalitesi için daha kısa ve daha keskin diş şekli sunuyor. Yarı otomatik rotor iplik eğirme makineleri için yeni bir rotor kupası tasarımı ve oluklu ve spiral naveller iplik kalitesini artırıyor ve düşük dereceli pamuğun eğrilebilirliğini yükseltiyor.