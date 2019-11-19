Shanghaitex’de Novibra

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Novibra, yapılacak olan ShanghaiTex’te iğ teknolojisindeki en son yenilikleri ve enerji tasarrufu önlemlerini sunuyor.

Enerji tasarruflu iğ LENA, en yüksek hızlar için ve daha düşük enerji tüketimi için tasarlandı. 17.5 mm iğ tahrik makarası çapı ve ortalama %6’ya varan enerji tasarrufu ile piyasada mevcut tek iğ özelliğine sahip. Yeni nesil kıstırma taçları CROCOdoff ve CROCOdoff Forte, alt sarımsız takım çıkarma işlemini gerçekleştirmektir. Taçlar iğ hızına bağlı olarak otomatik olarak çalışmaktadır. En büyük avantajları, bakım maliyetlerindeki önemli düşüşlerdir. Bu takım çıkarma sonrası kopuş oranında azalma ve alt sarım bölgesinin en aza indirilmiş temizlik gereksinimden kaynaklanmaktadır. Novibra’nın hedefi, müşterilere pazardaki lider konumlarını korumalarına yardımcı olan, faydalı ve özelleştirilmiş çözümler sunmak. Novibra, günümüzün en büyük enerji tasarruflu ve bakım maliyetlerini azaltma taleplerinden birini yerine getiren yeni ürünleri müşterileri ile müzakere etmeyi dört gözle bekliyor.