Shanghaitex’de Bräcker yenilikleri

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Bräcker, %50’ye kadar daha uzun kullanım ömrü ve daha kısa çalışma süresi olan yeni bir kopça sunuyor. Bu etkileyici ürün çeşitliliğinden sadece bir tanesi.

ShanghaiTex’te Bräcker’in sergilediği yenilik, ring iplik eğirme makineleri için yeni CARBO kopça

ShanghaiTex’te Bräcker’in sergilediği yenilik, ring iplik eğirme makineleri için yeni CARBO kopça. Suni ve sentetik elyaf eğiricileri için özel olarak tasarlandı. CARBO, kayma özelliklerini geliştiren yeni bir kaplama teknolojisi. Bu, %50’ye kadar daha uzun ömür ve daha kısa bir alıştırma süresi ile sonuçlanıyor. Suni ve sentetik elyafların yanında önerilen uygulamalar da bunların karışımları, özlü iplikler ve tüm iplik numaraları. Ayrıca, Bräcker, tekstil pazarındaki sürekli artan talepleri karşılayan, yüksek hız ve verimlilik gibi iyi bilinen yüksek kaliteli ürün portföyünü sergiliyor. Eğirme bilezikleri ve kopçalar, uzun ömürlü hizmet sunarken, iplik kopuşlarını en aza indiriyor ve suni elyaflar işlenirken ısısal hasarlar yaşanmıyor.