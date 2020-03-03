Şefkatli liderlerin dönemi başlıyor

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Üst düzey yönetici araştırma şirketi Egon Zehnder’in kıdemli ortağı, toplumsal cinsiyet eşitliği savunucusu, “Eyvah CEO Doğuruyor” kitabının yazarı Murat Yeşildere, önümüzdeki dönemde Şefkatli Liderlik algısının öne çıkacağını söylüyor. Yeşildere’ye göre; içinde karşı tarafı duymak, dinlemek, kişiye birtakım şeyleri aşması için destek olmak unsurlarını barındıran şefkatli liderlik kavramı ile kadın yöneticilerin iş dünyasında daha fazla kıymet görecek.

Türkiye’de halen güçlü superman CEO’ları görmeye devam ediyoruz ama fark yaratanların şefkatli CEO’lar olacağını söyleyen Murat Yeşildere, “Şefkatli liderlere ihtiyaç arttı ve bence artmaya da devam edecek. Aslında şefkatin içeriğinde öncelikle empati yapmak, her konuda kendimizi karşı tarafın yerine koymak var. Şefkatin tanımı orada da bitmiyor, daha da ileri giderek, zor durumlarda karşı tarafın sıkıntılarını çözebilmesi için ona bir şekilde destek olmaya kadar uzanıyor. Bunu yapma konusunda da kadınlar, erkek dünyasındaki o daha hırslı ve agresif yapıdan kendilerini daha rahat arındırabiliyorlar. Yani kadınlar şefkatli liderliği gösterme konusunda daha şanslılar, doğal bir refleksleri var diyebiliriz. Bu da önümüzdeki yıllarda bize daha fazla kadın yöneticinin çalışmaya hayatında fark yaratmak için tercih edileceğini gösteriyor” dedi.

Şefkatli Liderler Sürdürülebilir Performansı Sağlayacak

Bireyin önce kendisine gösterdiği şefkat ve takibinde kendisine olan özgüveni, özdeğerliliğini sağladığını vurgulayan Yeşildere, “Bu özdeğerlilik de bireyin kendisini başkaları ile rekabete sevk edip, gereksiz ve üretken olmayan bir şekilde kıyaslamasını engelleyip, kendisine şefkat göstermesine imkan veriyor. Başka bir deyişle, sürdürülebilir başarının peşinde olan liderlerin, kadın ya da erkek, kendi özdeğerine inanan, kendisine şefkatle yaklaşan bireyler olması şart. Ancak o noktadan sonra, liderlerin çevrelerine aynı yaklaşımı göstermesini, hatta daha da basite inerek, çevrelerindeki insanların hayatlarına dokunduklarını fark etmesini bekleyebiliriz” dedi.

Başarılı liderlerin sadece dokunan değil, “kendileri olmaya” cüret eden ve çevrelerini de değişmeye cesaretlendiren bireyler arasından çıktığını giderek daha fazla göreceğimizi söyleyen Murat Yeşildere: “’Kuru sayılar’, Excel tabloları ve hareket eden hedefler değil, samimiyet, vicdan, ilişkiler uzun vadede fark yaratacak. Şefkatli liderler sürdürülebilir performansı sağlayabilenler olacak. Çevreye gösterilen şefkatin en önemli özelliği ise “bulaşıcı” olması. Karşılıksız verilen her şey gibi, etkisi katlanarak büyüyecek ve liderin dokunduğu birey de kendi çevresine şefkatli davranmaya, sorulmadan el uzatmaya, karşılıksız yardım etmeye başlayacak” diye ekledi.