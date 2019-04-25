Schönherr halı sistemleri ile halı dokumada daha fazla esneklik

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Günümüzde önemli zorluklarla karşı karşıya olan küresel makine halı pazarı her daim işçilik ve malzeme açısından yüksek standartlar gerektirmektedir. Ev iç mekânlarındaki eğilimler genellikle kısa süreli seyretmekte ve ülkeye ve kültüre bağlı olarak büyük ölçüde farklılıklar göstermektedir. Halı pazarının ön saflarında yer almak için, dokuma fabrikaları müşterilerin değişen gereksinimlerini etkin ve hızlı bir şekilde yerine getirmek zorundadır. Schönherr marka halı sistemlerinin üretmekte olduğu ALPHA halı dokuma sistemleri, üreticilerin üretim programlarını optimize etmeleri, almış oldukları büyük siparişleri zamanında tamamlayabilmeleri ve bununla birlikte maliyetlerini düşürmelerine yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Halı üreticileri, pazardaki değişikliklere hızlı ve maksimum bir esneklikle cevap verebilirler, çünkü artık tasarımlar, örgü teknolojileri ve tüm teknik fonksiyonlar bir düğmeye dokunarak ayarlanabilmektedir.

ALPHA 500 serisi halı dokuma sistemleri arasında tam bir esneklik örneğidir. Farklı ebatlardaki halıların ve duvardan duvara halıların optimize edilmiş dokumaları için 5,3 m’ye kadar bir dokuma genişliği sunabilmektedir. ‘Çoklu atkı seçici’ gibi bir dizi özellik, geniş yelpazedeki ihtimallerin oluşumunda daha fazla avantajı birlikte getirmektedir. Renk ve malzeme kombinasyonlarındaki büyük potansiyel, tasarımcılara yaratıcılıklarının gelişmesine katkı sağlamak için tam bir özgürlük sunar. Metrekare başına 3 milyon pikselden fazla olan desenler ziyadesi ile belirgindir olmakta ve benzersiz kesme cihazı olağanüstü pürüzsüz halı yüzeyleri sağlamaktadır.

“Magic Weft Effect duo” (Sihirli Atkı Etkisi İkilisi) yenilikçi bir Schönherr halı sistemi örgü teknolojisinin en son örneğidir. Bu Stäubli aracı tasarımcıların hayal gücünü bile zorlayacak niteliktedir ve daha önce hiç görülmemiş renk efektleriyle daha da hayranlık uyandırıcı halıların ortaya çıkarılmasına imkân tanımaktadır.

“Magic Weft Effect Duo”, %100 kesik havlardan saf atkı desenine aşamalı bir geçiş yapılmasını sağlar, böylece “seyreltilmiş” havlı alanlar içeren alanlar ortaya çıkarır. Yakalayıcı başına 12 kesik hav rengi ve 5 atkı rengini birleştirerek yaratıcı renk efektlerini desteklemektedir.

ALPHA 500 makine serisinin modelleri, gerçek anlamda üç konumlu bir cihaz olan LX2493 Jakarlı makineleri gibi dokumacılara türlü avantajlar sunan ünlü Stäubli ağızlık açma çözümleriyle donatılmıştır. Bu sistem bileşeni, aynı zamanda yüksek yoğunluklu veya ilmekli ürünler üretme gereksinimlerine mükemmel bir şekilde adapte edilmiştir ve en yüksek dokuma hızlarında bile kesinlikle güvenilirdir. En yeni teknolojiye sahip elektronik ve modern bir soğutma sistemine sahiptir ve karışık konturlar ortaya çıkartmadan, net tasarımların kolaylıkla dokunabilmesini sağlamaktadır. Bu Jakarlı makine 33.792 kancaya kadar işleme kapasitesine sahiptir. Halı dokumacının ihtiyaçlarına ve seçilen ALPHA modeline bağlı olarak, Stäubli ağır armürlerden (elektronik olarak kontrol edilen) geniş bir ürün yelpazesine sahip olan bu makineler zemin örgülerini gerçekleştirmektedir. Bu makineler, kolay kullanılabilen, az bakım gerektiren ve bir halı teknolojisinden diğerine saniyeler içinde geçiş sağlayabilen makinelerdir.

ALPHA halı dokuma sistemleri gelecekte ortaya çıkacak uygulamalar için kolay adaptasyon sağlayacaktır. Tasarımda büyük bir özgürlük sağlar ve üreticilerin tekstil endüstrisinde 125 yıldan fazla deneyime sahip bir tedarikçiden güvenilir bir şekilde sahip olabilecekleri makineler ile kendi işlerinde de ciddi anlamda kazançlar elde etmelerini sağlar. Schönherr halı sistemleri ürün hattı ile Stäubli Grubu ürünlerinin her birine yüksek kalite, güvenilirlik ve performans kazandırır. Ancak sektörün artan verimlilik talebini karşılamalarında müşterilerine yardımcı olabilmek için bundan daha fazlasını gerekecektir. Bu nedenle Stäubli, verimli üretim ve minimum aksama süresi taahhütlerini yerine getirmek için gereken kişisel hizmeti ve desteği sağlamak üzere, sürekli olarak dünya çapındaki müşterileriyle iş birliği halindedir.