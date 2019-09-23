Schneider Electric’in İnovasyon Tır’ı Sanayide Dönüşüm için Tekirdağ’daydı

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Enerji yönetimi ve otomasyonun dijital dönüşümünde dünya çapında uzman olan Schneider Electric, İnovasyon Yolda ekinlikleri kapsamında İnovasyon Tır’ı ve seminer programı ile küresel bilgi birikimini ve yeni nesil teknolojilerini Türkiye’de sanayinin gelişimine açıyor. 5 şehirde, 6 organize sanayi bölgesinde sektör temsilcileri ile buluşacak olan İnovasyon Tır’ı 12 Eylül’de Türkiye’nin güçlü tekstil, gıda, makine ve enerji üretimi üssü Tekirdağ’daydı.

Etkinlik boyunca Schneider Electric İnovasyon Tır’ı Tekirdağ ve çevresinden katılımcılara birbiriyle haberleşen ürünler ve IoT tabanlı yazılımları deneyimlemenin mümkün olduğu özel bir ortam sundu. Ayrıca gerçekleştirilen seminer programı ile Schneider Electric konuşmacıları uluslararası çapta bir deneyimi ve öncü teknolojilere dair gelişmeleri paylaştılar. Schneider Electric uzmanları sektör temsilcilerinin endüstriyel dönüşüm ve dijitalleşme yolculuklarını şekillendirmelerine de destek oldular.

Şimdiye dek sektör profesyonellerine sunulan en kapsamlı buluşma olan etkinliğin ana gündeminde ise dijitalleşen tesisler, dijital servis çözümleri, geleceğin güç dağıtım sistemleri ve akıllı makina çözümleri ile farklı endüstrilere yönelik inovatif çözümler vardı.

Bu kapsamda şirketin Endüstriyel Nesnelerin İnterneti’nin potansiyelini tam olarak ortaya çıkarmak üzere geliştirdiği dijital hizmetleri katılımcılardan büyük ilgi gördü. Kritik varlıkların korunması ve iş sürekliliğinin sağlanmasına yönelik bu hizmetler para, zaman ve itibar kaybının önlenmesi ve insan yaşamını tehdit eden risklerin minimize edilmesi açısından hayati önem taşıyor. Şirketin açıkladığı verilere göre; fabrikalarda operasyonların beklenmeyen bir şekilde durması, üretim kaybı, iş güvenliği riskleri ve itibarın zedelenmesi gibi sonuçlara yol açabiliyor ve 1 saatte 25 bin Dolar zarar yaratıyor. Ayrıca endüstriyel alanlarda çıkan yangınların %22’si elektrik donanımlarındaki arızalardan kaynaklanıyor ve bu yangınların %56’sı önleyici bakım çalışmaları ile engellenebiliyor. Bu kayıpların önüne geçmek ve iş mükemmelliği sağlamak üzere geliştirilen Schneider Electric dijital hizmetleri, küresel çapta pek çok endüstri lideri tarafından tercih ediliyor.

Şirketin bu kapsamda Tekirdağlı sanayicilere tanıttığı EcoStruxure Asset Advisor, elektrik dağıtımında ve kritik veri merkezi varlıklarının korunmasında 7/24 öngörücü hizmet sunuyor. Bulut tabanlı ve veri odaklı olarak çalışan bu dijital hizmet, güçlü altyapısıyla iş sürekliliğini garanti altına alıyor. Bu sayede operasyonun aksamasının riskli sonuçlar doğurduğu ve finansal kayba yol açtığı kritik alanlarda %100 güvenilir, verimli ve sürdürülebilir bir sisteme sahip olmak mümkün oluyor.

EcoStruxure Asset Advisor, Schneider Electric’in IoT tabanlı açık, farklı marka ürünlerle çalışabilen otomasyon çözümü platformu olan EcoStruxure üzerine kurulu. EcoStruxure, kullanıcılarına güvenlik, güvenilirlik, verimlilik, sürdürülebilirlik ve bağlanabilirlik sağlıyor. Haberleşen ürünler, uç kontrol ve uygulama, analitik ve servisler katmanlarından oluşan EcoStruxure mimarisi aynı zamanda Nesnelerin İnterneti, haberleşme ve bulut teknolojileri, büyük veri analitiği ve siber güvenlik gibi teknolojileri kullanıyor. Böylece Bina, Güç, Veri Merkezi, Makine, Tesis ve Şebeke alanlarında endüstrinin tüm katmanlarında dijital dönüşüme hizmet ediyor.