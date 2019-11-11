Schneider Electric, Endüstri 4.0 Zirvesi’nde

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Schneider Electric, Endüstri 4.0 ve enerji verimliliği alanındaki küresel uzmanlığı ve yerel deneyimini İstanbul’da düzenlenen Endüstri 4.0 Zirvesi’nde iş dünyasının liderleri ile paylaştı.

Etkinlik kapsamında düzenlenen ENOSAD özel oturumunda Schneider Electric Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Endüstri İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı Esin Gül, Endüstri 4.0’ın katmanlarını ve buna yönelik teknoloji ve çözümleri katılımcılara sundu.

Şirketin EcoStruxure mimarisi, robotik uygulamaları ve arttırılmış gerçeklik çözümü Augmented Operator Advisor iş dünyasından tam not aldı.

Enerji yönetimi ve otomasyonun dijital dönüşümünde dünya çapında uzman olan Schneider Electric, TOBB liderliğinde, MAKFED, ENOSAD ve TUSAYDER iş birliği ile düzenlenen Endüstri 4.0 Zirvesi’nde teknolojisi ve uzmanlığıyla yer aldı. Endüstri 4.0 kapsamında yeni nesil teknoloji ve uygulamalara odaklanılan etkinlikte Schneider Electric Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Endüstri İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı Esin Gül de konuşmacı olarak kurumun güçlü deneyimini paylaştı.

‘Endüstri 4.0’a muhalefet etsek ne olur?’ başlığıyla düzenlenen ENOSAD özel oturumunda konuşan Gül; ²Endüstri 4.0’ı sanayi evriminin doğal bir süreci olarak görüyoruz ve bunun dışında kalmanın sanayinin ve iş dünyasının dışında kalmak anlamı taşıdığını gözlemliyoruz. Bu evrimi ise şu anda üç temel trend şekillendiriyor. Bunlar; enerji kullanım alışkanlıklarını değiştiren elektrifikasyon, dağıtık enerji kaynaklarının maliyetlerindeki düşüşten kaynaklanan desantralizasyon ve akıllı otomasyon ve dijital teknolojilerle yaşanan dijitalleşme. Bugün bu sayede maliyetler düşüyor, yenilikçi iş modelleri doğuyor, teknik yenilikler yaratılıyor ve değer zinciri güçleniyor. Yeni teknolojiler yeni istihdam olanakları sağlıyor, tüketiciler çok daha fazla seçeneğe sahip oluyor ve toplumun temiz enerji kaynaklarına erişimi artıyor. 180 yılı aşkın deneyime sahip bir şirket olarak biz bu yüksek fayda sunan dönüşüme öncülük edecek teknolojiler ve çözümler geliştiriyoruz. Endüstri 4.0 ve enerji verimliliği uzmanlığı çerçevesinde sıra dışı başarılar yaratıyoruz. 2008 yılında lanse ettiğimiz EcoStruxure da bu deneyimimizin bir ürünü ve müşterilerimizin dijital dönüşüm ihtiyacına cevabımız. EcoStruxure bir ürün ya da yazılım değil; açık, üçüncü parti ürün ve yazılımlarla birlikte çalışabilir, IoT tabanlı bir sistem mimarisi. Bu mimari bağlantılı ürünlerden, uç kontrol ve uygulamalara, analitik&servislere kadar her seviyede inovasyon sunmak için IIoT, mobilite, algılama, bulut, analitikler ve siber güvenlik alanlarında çözüm ve hizmetler sağlıyor. Böylece ülkemizin Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm yolculuğunu hızlı, kolay uygulanabilir, güvenilir, verimli ve kârlı çözümlerle gerçekleştirebilmesi için çalışıyoruz. Bu sayede Türkiye’nin uluslararası rekabette gücüne güç katacağına inanıyoruz² dedi.

Türkiye’nin endüstri liderlerini bir araya getiren etkinlikte Schneider Electric, EcoStruxure çözümleri, robotik uygulamaları ve arttırılmış gerçeklik çözümü Augmented Operator Advisor ile büyük ilgi topladı.