Saygı. Sorumluluk. Devrim.

Devrim

En son geliştirilmiş WEKO-NEO ile 2019’da ekipman % 70’e kadar su, % 65 kimya ve % 80 kurutma enerjisinden tasarruf etmeyi sağlıyor. Gerekirse bir taraf veya her iki taraf son işlem arasında kolayca geçiş yapın ve yeni efektler ve ürünler oluşturun. Kumaşınıza çeşitli özellikler katmak için penetrasyon seviyesini ayarlayın. Bu, tekstil endüstrisinde yaygın olan ve homojen olarak püskürtülmesi gereken çok çeşitli fonksiyonel yüzeylerle çalışmak üzere tasarlanmıştır. Temassız uygulama merkezi sayesinde yan varyasyonlar (CSV) ile karşılaşılmayacaktır. Banyo kontaminasyonu ve banyo dengesi dikkate alınmadığından tortu yoktur. Mesela Yumuşatma, Kolay Bakım, Dikilebilirlik geliştirme, Hidrofobikleştirme, Yağ ve toprak iticilik, Alev geciktirici, Fiksasyon, Antimikrobiyal kaplama, Hidrofilizasyon / su itici veya diğerleri gibi işlevsel son işlemlerinizi geliştirin.

Denim

Kükürttün üstte/altta birikmesi, renk denim, sandviç boyama, renk sabitleme, oksitleme, DENIM çözgü ipliğinin boyutlandırılması gibi DENİM sürekli boyama işlemlerinde, WEKO, haşıl boyama duruş sürelerinde ve su kullanımında inanılmaz tasarruflar sağlayabilir. Kaplamalar, boyama / renklendirme gibi DENIM kumaş terbiye işlemi de sadece gerektiğinde tek taraflı yapılabilir. Arka taraf veya üst taraf aşırı boyama ile yeni moda efektleri oluşturun.

Nasıl çalışır

Döner atomizörler kullanıcıya alternatif uygulama yöntemleri ile yapılamayan – yüksek işlem kararlığı ve tekrarlanabilirliği – gibi bazı avantajlar sunar. Döner atomizörler temassız bir şekilde çalışır ve bu nedenle tekstile karşı özellikle hassastır. Bunlar, mekanik atomizörler kategorisine aittir. Sıvının mikro damlacıklara ayrılması, rotor olarak adlandırılan uygulama gövdelerini, akışkan ile beslenen düz plakalar şeklinde döndürerek merkezkaç kuvvetinin yardımıyla gerçekleşir. Sıvının kendisinin basınçlı hava ile basınçlandırılması veya sprey haline getirilmesi gerekmez. Plakaların dönüşü sıvıyı kenara doğru hızlandırır. Orada, uzunluğu sıvının viskozitesinden etkilenen sıvı filamentler oluşur. Kohezyon kuvvetleri belirli bir uzunluğu aşıldığında, dişler damlacıklara ayrılır ve 360 ° püskürtme açısı oluşturulur. 72.75 mN / m yüzey enerjisine sahip suya dayalı olarak, bu damlacıklar 30 ila 80 μm arasında bir boyut alır. Katkı maddeleri / yardımcı maddeler ve rotorların hızı sebebiyle sıvının reolojik özelliklerinde bir değişiklik damlacık boyutunu etkiler. Hem yüksek hızlar hem de daha düşük yüzey enerjisi daha küçük damlacıklar üretir. WEKO sistemleri ile temiz uygulama için bir ön şart, düşük viskoziteli ve su bazlı sıvıların kullanılmasıdır. Yüksek mekanik kuvvetlerin etkisi altında kesme kararlılığı ve düşük köpüklenme eğilimi de verilmelidir. Bu prensibe dayanarak, WEKO sıvı uygulama sistemleri dünya çapında temassız nemlendirme / kondisyonlama ve sürekli hareket eden ağların minimum uygulama proseslerinde bitirilmesi için kullanılmaktadır. Bugün, tekstil endüstrisine ek olarak, uygulama alanları dokusuz yüzeyler, doku, kağıt, odun elyaf levha ve film endüstrileri gibi diğer birçok alanı içermektedir.