Saygı. Sorumluluk. Devrim.

Sürdürülebilirlik, giderek az bulunan kaynaklar ve artan kirlilik dönemlerinde bütün tekstil en- düstrisinde merkezi bir konu haline gelmiştir.
Saygı. Sorumluluk
Almanya’dan Weitmann & Konrad GmbH & Co. KG (WEKO), 1953 yılındaki kuruluşundan bu yana bu konuya odaklıdır. WEKO, kaynak tasarrufu ve minimum temassız uygulama için akışkan döner atomizörler ve toz kaplama sistemleri geliştiriyor ve üretiyor. Çünkü kaynaklarımızın saygılı kullanımı ve günlük işlerde kendi sorumluluğumuz girişimci aileler için önemlidir. WEKO prensibi, dünya çapında tekstil endüstrisinde sıkıştırma, sanforlama veya büzülme gibi kesin ve tekrarlanabilir nem yönetimi için değerlidir. Minimum tek taraflı veya iki taraflı uygulamaya yönelik talep yüzünden, WEKO sistemleri son 5 yıl içinde önemli ölçüde daha da geliştirdi ve giderek artan şekilde fonksiyonel sonlandırma alanına girdi. Kapsüllenmiş WEKO-ProTec ile son derece temiz bir üretim ortamına ve dolayısıyla teknik tekstiller ve nonwoven kumaşlar için çok önemli olan kritik sıvıların kullanılması mümkün olmuştur.
Devrim
En son geliştirilmiş WEKO-NEO ile 2019’da ekipman % 70’e kadar su, % 65 kimya ve % 80 kurutma enerjisinden tasarruf etmeyi sağlıyor. Gerekirse bir taraf veya her iki taraf son işlem arasında kolayca geçiş yapın ve yeni efektler ve ürünler oluşturun. Kumaşınıza çeşitli özellikler katmak için penetrasyon seviyesini ayarlayın. Bu, tekstil endüstrisinde yaygın olan ve homojen olarak püskürtülmesi gereken çok çeşitli fonksiyonel yüzeylerle çalışmak üzere tasarlanmıştır. Temassız uygulama merkezi sayesinde yan varyasyonlar (CSV) ile karşılaşılmayacaktır. Banyo kontaminasyonu ve banyo dengesi dikkate alınmadığından tortu yoktur. Mesela Yumuşatma, Kolay Bakım, Dikilebilirlik geliştirme, Hidrofobikleştirme, Yağ ve toprak iticilik, Alev geciktirici, Fiksasyon, Antimikrobiyal kaplama, Hidrofilizasyon / su itici veya diğerleri gibi işlevsel son işlemlerinizi geliştirin.
Denim
Kükürttün üstte/altta birikmesi, renk denim, sandviç boyama, renk sabitleme, oksitleme, DENIM çözgü ipliğinin boyutlandırılması gibi DENİM sürekli boyama işlemlerinde, WEKO, haşıl boyama duruş sürelerinde ve su kullanımında inanılmaz tasarruflar sağlayabilir. Kaplamalar, boyama / renklendirme gibi DENIM kumaş terbiye işlemi de sadece gerektiğinde tek taraflı yapılabilir. Arka taraf veya üst taraf aşırı boyama ile yeni moda efektleri oluşturun.
Nasıl çalışır
Döner atomizörler kullanıcıya alternatif uygulama yöntemleri ile yapılamayan – yüksek işlem kararlığı ve tekrarlanabilirliği – gibi bazı avantajlar sunar. Döner atomizörler temassız bir şekilde çalışır ve bu nedenle tekstile karşı özellikle hassastır. Bunlar, mekanik atomizörler kategorisine aittir. Sıvının mikro damlacıklara ayrılması, rotor olarak adlandırılan uygulama gövdelerini, akışkan ile beslenen düz plakalar şeklinde döndürerek merkezkaç kuvvetinin yardımıyla gerçekleşir. Sıvının kendisinin basınçlı hava ile basınçlandırılması veya sprey haline getirilmesi gerekmez. Plakaların dönüşü sıvıyı kenara doğru hızlandırır. Orada, uzunluğu sıvının viskozitesinden etkilenen sıvı filamentler oluşur. Kohezyon kuvvetleri belirli bir uzunluğu aşıldığında, dişler damlacıklara ayrılır ve 360 ° püskürtme açısı oluşturulur. 72.75 mN / m yüzey enerjisine sahip suya dayalı olarak, bu damlacıklar 30 ila 80 μm arasında bir boyut alır. Katkı maddeleri / yardımcı maddeler ve rotorların hızı sebebiyle sıvının reolojik özelliklerinde bir değişiklik damlacık boyutunu etkiler. Hem yüksek hızlar hem de daha düşük yüzey enerjisi daha küçük damlacıklar üretir. WEKO sistemleri ile temiz uygulama için bir ön şart, düşük viskoziteli ve su bazlı sıvıların kullanılmasıdır. Yüksek mekanik kuvvetlerin etkisi altında kesme kararlılığı ve düşük köpüklenme eğilimi de verilmelidir. Bu prensibe dayanarak, WEKO sıvı uygulama sistemleri dünya çapında temassız nemlendirme / kondisyonlama ve sürekli hareket eden ağların minimum uygulama proseslerinde bitirilmesi için kullanılmaktadır. Bugün, tekstil endüstrisine ek olarak, uygulama alanları dokusuz yüzeyler, doku, kağıt, odun elyaf levha ve film endüstrileri gibi diğer birçok alanı içermektedir.
Uygulamaları
Avrupalı bir tekstil üreticisiyle saha testi yaparken, amaç 500 g / m2’lik bir kumaşa yumuşak kavrama,
el hissi veren bir ajan uygulamaktı. Ped uygulamasını WEKO sprey yöntemine dönüştürürken, ıslak toplamanın % 50 oranında azaldığı gözlendi. Kumaştaki daha az su içeriği, üretim hızını % 20’den 40 m / dk’ya kadar artırdı. Aynı ayar ile kurutma süresinin yarısında geçirilerek, lineer metre başına % 50 kurutma enerjisi tasarrufu sağlandı. Ayrıca renk sabitleme, hidrofobikleştirme, kir iticilik vb. gibi diğer fonksiyonel yüzeylerin uygulanması sırasında çok benzer sonuçlar elde edilebilir. Bu, geleneksel dolgu işlemlerinin aksine minimal uygulama ve değişken penetrasyon seviyesi sayesinde mümkündür. Daha da etkileyici olan, kumaşın sadece bir tarafında ihtiyaç duyulan uygulama ile tasarruftur.
Kazançlarınız
• Tekrarlanabilir kalite
• Yüksek işlem kararlılığı
• Tek veya iki taraflı uygulama
• Yüksek ürün solmazlığı
• Yardımcıların ekonomik kullanımı
• Su ve atık su tasarrufu
• Düşük enerji tüketimi
• Malzeme teması yok (baskısız)
• Yeni ve mevcut makine konseptlerine kolayca entegre edilebilir
Tasarruf
• % 70 su • % 65 kimyasal • % 80 kurutma enerjisi
Eleme
• Atık • Merkez değişimi • Uzun duruş süreleri • Gerekirse iki yönlü uygulama
Azaltım • PCF • Materyal baskısı
Yükseltme
• Hat hızı • Makine çalışma süresi • Kârlılık