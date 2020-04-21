Saurer akıllı brode çözümünü sundu

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Saurer’ın Brode İş Birimi için Türkiye çok önemli bir pazardır, çünkü brode alanında Türkiye genellikle çok güçlüdür. Geçtiğimiz 10 yıl boyunca, bu iş birimi bu pazarda dünya genelinde ortalama olarak en fazla satışı gerçekleştirdi. 2018 yılı içinde Türkiye’deki toplam satışların yaklaşık olarak %40’ını oluşturdu. Müşterilerin fiyat ve kalite açısından gereksinimleri zorlayıcı, fakat aynı zamanda makuldür. Akıllı dijital teknolojiye sahip Saurer’ın Epoca 7 mekikli brode makinesi ile şirketin Türk müşterilerinin çoğu küresel perde pazarına girift kumaşlar tasarlayıp sunmaktadır

Fabrika yönetimi kolaylaşıyor

Saurer’in fabrika yönetim sistemi Senses müşterileri için testin son aşamasında. Bu yenilikçi teknoloji bu yıl içinde pazara sunulacak.

Müşteriler bu sistemi kullanarak üretim tesislerinin ayrıntılı bir görünümünü elde edebilecekler. Diğer önemli kazançların yanı sıra, bireysel makinelerin performansını da analiz edebileceklerdir.

Tasarımlarınızı Epoca 7 ile hayata geçirin

Bu makine, 700 rpm kadarlık bir hıza ulaşabilerek, selefine kıyasla %25’e varan bir hız artışıyla verimlilik açısından yeni standartlar belirliyor.

Otomasyon çözümleri

Bu akıllı teknolojiler makinenin âtıl kalma süresini azaltarak, yüksek üretkenliği sağlarlar. Ayrıca müşterilerin çalışanlarının en çok ihtiyaç duydukları yere konuşlandırılmasını sağlar. Epoca 7’nin otomatik ‌iplik denetleyicisi, mekik kasası ve otomatik temizleyici sistemi bir bütün olarak makine ayar süresini, iplik kopuşlarını ve hareketli parçaların aşınma ve yıpranmasını azaltır.

Otomatik arka taşıyıcı

Otomatik mekik kasası, optimize edilmiş ayarlar aracılığı ile üretkenliği ve nakış kalitesini artırır.

SmartMon – elektronik iplik denetleyicisi

Bu yeni denetleyici gerek iğne gerek mekik taraflarındaki iplik kopuşlarını güvenilir bir şekilde algılar ve bu gerçekleştiğinde makineyi hemen durdurur. Bu, tamir maliyetlerini %70’e kadar düşürür.

HeadLine – geliştirilmiş uygulama cihazı

Bu sistem Saurer müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun üç farklı ek sunmaktadır. Bu ek seçimini kullanarak, müşteriler hemen hemen her kumaşa sutaşı ipi, bantlar ve pulların uygulayabilerek veya desenleri kumaşın içinde fiili olarak lazer kesim aracılığıyla yerleştirebilerek, herhangi bir tasarımı gerçeğe dönüştürme yeteneğine sahip olmaktadır.

LaserHead, üç boyutlu kesim yoluyla yaratıcılığı teşvik eder. Çeşitli kumaş katmanlarının kesilmesi, yeni tasarım ve kombinasyon olasılıkları üretir: çekici renklerle aydınlık ve havadar veya dramatik renklerle dolgun olmak üzere.

SoutacheHead’i kullanarak müşteriler, sutaşı ipi veya bantlar ile benzersiz tasarımlar oluşturabilirler. Şeritlerin sarılabilmesi bir 3D efekti oluşturabilir. En gelişmiş teknik tekstillerin üretimi için bu teknoloji, karbon bantları, ısıtma telleri ve kabloları zahmetsizce kullanabilir. SequinsHead ile müşteriler aynı tasarımdaki muhtelif ebat ve renklerde payetleri ekleyebilmektedir.

CleanGuard

Bu bağımsız olarak çalışan cihaz, makine boyunca ileri geri hareket ederek sürekli olarak iplik vericisi ve iğne arasındaki toz ve havları uzaklaştırır.