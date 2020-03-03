Satışta vakit ne kadar nakit?

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Saha satış yönetimi süreçleri için Mobil CRM çözümü geliştiren Ekmob’a göre satışta zaman en önemli maliyet. Şirketlerin saha ekipleri, zamanlarının yüzde 65’ini gelir getirmeyen faaliyetlere harcıyor. Bir saha satış temsilcisinin aylık maliyeti 15.000 TL’ye ulaşıyor. Sahadaki her satış ziyaretinin kurumlara maliyeti 110 TL…

Türkiye’nin önde gelen saha satış yönetimi uygulaması olan Ekmob’a göre şirketlerin saha satış faaliyetlerinde vakit, gerçekten nakit. Satış ekipleri şirketlerin gelir akışını oluşturan en kritik role sahip. Ancak aynı zamanda kurumların en maliyetli ekipleri de saha satış ekipleri. Satış dışında harcanan her dakika, yeni satış fırsatlarının kaçması anlamına geliyor ki bu da yaşanılan kayıpların zaman maliyetlerinin yanında fırsat maliyetlerini de bulundurduğu anlamına geliyor.

Yılda 3.6 milyon TL harcanıyor

Ekmob Kurucusu ve CEO’su Sunay Şener, kurumlarda satışa yönelik her 1 çalışanın aylık maliyetinin 15 bin TL olduğunu söylüyor. 20 kişilik bir saha satış ekibinin maliyeti 3.6 milyon TL’ye ulaşırken yılda 30 bin ziyaret yapıyorlar. Şener, bu hesaba göre her bir ziyaretin maliyetinin 110 TL’ye denk geldiğini vurguluyor. Söz konusu maliyete rağmen saha çalışanlarının vaktinin yüzde 65’ini satış getirmeyen işlere harcadığını belirten Şener satışa yönelik ilginç istatistikleri şöyle sıralıyor:

Satış temsilcileri vaktinin yüzde 65’i satış dışı işlere ayırıyor:

Satış temsilcileri vaktinin sadece yüzde 35’ini satış aktivitesine harcıyor. Zamanlarının yüzde 22’sini sosyal medya kullanımı ve ekip içi iletişim, yüzde 18’ini CRM programı kullanımı, yüzde 15’ini idari görevler, yüzde 10’unu ise raporlama için ayırıyorlar.

Satış yöneticilerinde oran yüzde 41:

Satış yöneticilerinin gelir getirmeyen aktivitelere ayırdığı zaman yüzde 41’e ulaşıyor. Yöneticiler, vaktinin yüzde 32’sini satış ekibi yönetimi, yüzde 26’sını doküman yönetimi, yüzde 23’ünü direkt müşteri iletişimi, yüzde 15’ini ise idari görevlere ayırıyor.

Teknoloji haftada 4-7 saat kazandırıyor

Ekmob’u kullanan bir saha satış çalışanı haftada raporlama konusunda 4 saat kazanıyor. Çünkü Ekmob, aylık raporlamayı kendi sistemiyle otomatik olarak sunuyor. Ayrıca anlık veri erişimi ve planlama konularında da mobil teknolojilerin kullanımı, saha ekiplerine bu süreyi 7 saate kadar artırma imkanı veriyor.