Sapro 2019’da %12 büyüme kaydetti

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Kurulduğu günden bu yana tüm dünyaya özel markalı ürün üretimi yapan Sapro, grup şirketleri ile birlikte 2019’u toplam 140 milyon Euro ciro ile kapattı. Cirosunun %65’ini ihracattan sağlayan şirket, 2019 yılında 2018’e göre %12 büyüme gerçekleştirdi. Türkiye’nin en çok Ar-Ge yatırımı yapan 300 firmasından biri olan Sapro 2020’de özellikle Amerika kıtasında daha da güçlenmeyi hedefliyor.

30 yıldır altı kıtaya gerçekleştirdiği ihracatla ıslak mendil ihracatında birinci sırada yer alan, günlük 120 milyon yaprak üretim kapasitesiyle yaklaşık 1.000 farklı markaya üretim yapan Sapro, 2019 yılı finansal sonuçlarını açıkladı.

Sapro ve grup şirketleri 2019’u 140 milyon Euro ciroyla kapattı.

Cirosunun %65’ ini ihracattan sağlayan şirket, 2019 yılında 2018’e göre %12 büyüme gerçekleştirdi. Şirket, önümüzdeki yıl tüm ülkelerde daha da büyümeyi hedefliyor.

Sapro; bebek havlusunda 330 milyon, cep mendilinde 96 milyon, tekli mendilde ise 1 milyar 800 milyon adetlik üretimini 2020’de daha da arttıracak.

Islak mendil üretimi alanında %40’lık pazar payı ile Türkiye’de sektöre liderlik eden Sapro, 2020 yılında bölgesel konumlarda daha da güçlenmeyi hedefliyor. Sektöründe Avrupa’nın en büyük şirketlerinden biri olan Sapro’nun 2020 yılındaki diğer bir hedefi de ihracatta ilk 200’ün, ISO 500’de ise ilk 400’ün içinde yer almak.

Üretimini başta 70 kişilik insan gücüyle yola çıkan bugün ise taşeron ile toplam 505 kişiyle yoluna devam eden Sapro, kapasite artırımları ve otomasyonlar ile 2023’te 2 kat kapasiteye ulaşma hedefi doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor.

2019 yılını değerlendiren Sapro Kurucu Ortağı Ceyhun Zincirkıran; “Zor bir yıl geçirdik. Rekabet, kurlar ve hammadde fiyatları dolayısıyla maliyetlerimizi kontrollü şekilde tuttuk. Buna rağmen büyüme grafiğimizi sürdürüp %12’lik bir büyüme kaydettik” dedi.

2020 hedefi: Amerika kıtasında güçlenmek

2020’de rekabet koşullarında daha avantajlı pozisyona ulaşabilmek adına, 2019’da özellikle Endüstri-4 ve otomasyon çalışmalarını hızlandırdıklarına değinen Zincirkıran, 2020 hedeflerini de şöyle aktardı: “Ar-Ge bölümümüzü akredite hale getiriyoruz. Özellikle Amerika kıtasında daha da büyüme hedefimiz var. Ayrıca kendi markamızı yükselen e-ticaret platformuna da sokmak istiyoruz.”

Türkiye’nin en çok Ar-Ge yatırımı yapan 300 firmasından biri

Türkiye’nin en fazla Ar-Ge yatırımı yapan 300 firması arasında yer aldığını belirten Zincirkıran, bu alandaki çalışmalarını şöyle özetledi: “Daha iyisini üretmek için teknolojiyi yakından takip ediyoruz. Grup olarak gerçekleştirdiğimiz bütün çalışmalarımız ve üretimlerimiz, kapsamlı Ar-Ge faaliyetlerini gerekli kılıyor. AB ve uluslararası standartlara uygun ürünler geliştirmemiz önem taşıyor. Dolayısıyla alanında uzman profesyonellerle, titizlikle uyguladığımız bir Ar-Ge felsefemiz var. Tüm hatta bulunan makinelerin haberleştiği, veri oluşturduğu yapay zeka çalışmalarına başladık. Tüm hareketlerin otomasyona bağlı olduğu projemiz devam ediyor.”

Dünyada ve Türkiye’de son iki yıldır tüketicilerin alışveriş eğiliminin çevre ve hayvan dostu ürünler yönünde değiştiğini ifade eden Zincirkıran; “Sapro olarak biz de ürünlerimizi bu eğilimin doğrultusunda geliştirmeye odaklanıyoruz. Nonwoven’da %100 viskon, folyoda plastik kullanımını azaltma çalışmaları yapıyoruz. Norveç’teki müşterimiz için vegan ürün sertifikası aldık. Bu bağlamda ürün ve hizmetlerimizle üretimimizin her aşamasında doğal hayatı muhtemel etkilerden koruduğumuz için Operational Clean Sweep (OCS)sertifikası ile ödüllendirildik. Böylece Türkiye’de bir başka ilke daha imza attık” dedi.