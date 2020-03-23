Santrifüj (Turbo) Kompresör Teknolojisi nedir? Ne işe yarar?

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Erman Tezulaş

Atlas Copco Yağsız Hava Bölüm Müdürü

Santrifüj bir diğer adıyla turbo kompresörler kinetik enerjiyi basınca dönüştüren teknolojiye sahip yağsız hava kompresörleridir. Santrifüj kompresörler radyal basma akışıyla karakterize edilir. Hava radyal kanatlara sahip bir döner çarkın (türbin) merkezine doğru emilir ve santrifüj (merkezcil) kuvvetler vasıtasıyla çarkın çevresine doğru itilerek basılır. Havanın bu çevresel (radyal) hareketi hem basınç artışına hem de kinetik enerji oluşumuna neden olur. Hava bir sonraki sıkıştırma kademesine ait türbin merkezine yönlendirilmeden önce bir difüzörden ve sarmaldan geçer ve bu esnada kinetik enerji basınca dönüşür.

Her kademe kompresör ünitesindeki toplam basınç artışına katkıda bulunur. Endüstriyel makine uygulamalarında, bir santrifüj kompresör kademesinin maksimum basınç oranı genellikle 3’ü geçmez. Gıda & İçecek, Tekstil, Kimya ve Petrokimya, Cam endüstrisi gibi pek çok alanın yanı sıra yüksek debi gerektiren tüm uygulamalarda turbo kompresörlerin kullanımı yaygındır.

Atlas Copco ZH 350-3150, hepsi bir arada bir yağsız hava kompresörüdür. İç boru tesisatı, soğutucular, motor, yağlama, giriş kılavuz kanatları (IGV) ve kontrol sistemi dahil tüm elemanlar dayanıklı tasarıma sahip standart bir paket halinde sunulur. Paslanmaz çelik gövdeler korozyonu en aza indirir ve çalışma ömrünü uzatır. Entegre paket tasarımı sayesinde kurulumu kolaydır, devreye alma işlemi de hızlıca gerçekleşir. İsteğe bağlı özellikler belirli bir üretim ortamına göre özelleştirme olanağı sağlar. ZH 350-3150’nin gelişmiş teknolojisi, müşterilerin uygulamaları için gerekli olan yüksek akışı sağlarken genel çalışma maliyetlerini en aza indirir. Ayrıca düşük bakım süresi ve maliyeti gerektirecek şekilde tasarlanmıştır.

ZH 350-3150’nin benzersiz tasarımı, blow-off’tan önce %25’in üzerinde bir kısma aralığı (turn-down) sağlar, enerji tasarrufunu en üst düzeye çıkarırken çalışma maliyetlerini en aza indirir. Standart giriş kılavuz kanatları (IGV), çok sayıda rakip üniteye kıyasla daha düşük akışlarda %9’a kadar daha fazla enerji tasarrufu sağlar. Etkili soğutma, güvenilirliği ve enerji verimliliğini artırırken ısı aktarımını en üst düzeye çıkarır.

Geleneksel elektrik aktüatörleri yerine servo sürücü kullanımı

Emiş (IGV) ve egsoz (BOV) valflerinde güvenilir servo motor tahrikli, doğru ve hassas kontrol

Kısa erişim süresi (<1s), güç kesilmelerine karşı ayar noktası kaymayan, bakım gerektirmeyen yapı

Otomatik kalibrasyonunu kendi kendine yapabilen elektronik devreleri elektrik kabini içerisinde bulunan tasarım

Verimli emiş (IGV) aktüatörü sayesinde daha az blow-off (ortalama yıllık 64,800 $ tasarruf)

Standart olarak entegre edilmiş paslanmaz çelik soğutucular

Havanın temas ettiği tüm yüzeylerde özel epoksi kaplamalar

Elektrik motorlu yağ buharı engelleyicisi

Agma A4 sınıfı yüksek kaliteli dişliler

Yastıklama havası gerektirmeyen yapı (Karbon hava keçesi)

Geniş servis aralıkları

şeklinde sıralayabiliriz. Enerji verimliliği tarafında, yeni ZH 350-3150 serisi kompresörler; opsiyonel olan enerji geri kazanım üniteleri ile birlikte basınçlı havadan ve su soğutma sisteminden kaynaklı sıcaklığı absorbe eder. Bu sistem ile kompresörün %70 – %100 arasındaki enerjisini geri kazanmak mümkün hale gelmektedir. Enerji geri kazanım üniteleri ile besi suyu ısıtması, kalorifer tesisatı, duş, mutfak gibi pek çok noktada 90˚C ‘ ye varan sıcak su elde etme imkanı ile işletmelerin maliyetlerine ciddi oranda katkı sağlamaktadır.

ZH 350-3150, Atlas Copco’nun yeni Optimizer 4.0 merkezi kontrol ünitesiyle birlikte çalışır. Basınçlı hava sisteminin; kompresörler, kurutucular, filtreler, enerji geri kazanım sistemleri, hava depoları, soğutucular ve booster’lar gibi makinelerin en verimli kombinasyonunun seçilmesi yoluyla optimize edilmesini sağlar. Son derece sezgisel kullanıcı arabirimi sayesinde son kullanıcı, tüm sistemin yanı sıra her bir makinenin performansını ve enerji tüketimini görüntüleyebilir.