Sanat, Moda ve İş Dünyası NEW GEN by İMA Defilesinde Buluştu

Paylaş

Moda sektörüne İstanbul Moda Akademisi ile tanıtılan tasarımcılar, Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul podyumunda… Defileyi izlemeye gelenler arasında sanat dünyasından oyuncu Kubilay Aka, Burak Yörük, Beran Özel, Zeynep Elçin, Moda ve İş dünyasından Levent Erden, Nur Bilen Yavuzer, İsmail ve Batuhan Kutlu, Mehtap Elaidi, Anadolu Efes Basketbol Takımından Çağatay Durgun, Sertaç Şanlı Tolga Geçim vardı..

12 yıldır sektöre tasarımcı yetiştiren Türkiye’nin önde gelen moda okulu İstanbul Moda Akademisi’nden mezun olan ve sektör profesyonellerinden oluşan bir jüri tarafından seçilmiş olan tasarımcılar Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında “New Gen by İMA” defilesinde koleksiyonlarını sergiledi.

İstanbul Moda Akademisi’nde moda tasarımı eğitimi almış genç yetenekleri sektörle buluşturan NEW GEN by İMA defilesi, İMA mezunlarına koleksiyonlarını Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’da sergileme fırsatı sunuyor. Her yıl sektörün uzman isimlerinden oluşan jüri değerlendirmesi sonucu seçilerek MBFWI takviminde yer alma şansı bulan genç tasarımcılar, NEW GEN by İMA defilesinde koleksiyonlarını sunuyor.

New Gen by İMA defilesi için bu sezon, İMA lisans ve masterclass programlarından mezun 53 genç ve yetenekli tasarımcının koleksiyonları jüri tarafından değerlendirilerek, içlerinden 13 tasarımcı Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul kapsamında bir defile gerçekleştirdi.

13 genç tasarımcı: Altan Toygar Rona, Arda Paris Akay, Ayça Canan, Avishan Daneshfar, Beyza Nur Eyüboğlu, Engin Ekinci, Essin Bariş, Ezgi Karayel, Gülşah Aypak, Natallia Korkmaz, Senem Kula, Sevgi ve Sevilay Yıldırım.

“Dream a Dream” yani “Düşünü Düşle” teması altında toplanan genç tasarımcıların 2020 İlkbahar-Yaz koleksiyonları, her bir tasarımcının kendi anahtar kelimeleri üzerine oturttukları koleksiyonların bir araya gelmesinden oluşuyor. Defile, Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul’a genç bir enerji ve dinamizm kattı.