Rusya’nın en popüler hazır giyim markası: COLIN’S!

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Dünyanın 38 ülkesinde 600’e yakın mağazasıyla faaliyet gösteren COLIN’S, hazır giyim sektöründe Rusya’nın en popüler markası seçildi!

Global pazarda her yıl daha da güçlenen COLIN’S, Rusya’nın önde gelen gayrimenkul danışmanlık şirketi Jones Lang LaSalle (JLL) tarafından yapılan “En Yaygın Mağaza Ağına Sahip ve Ülkede Popüler Olan Markalar” araştırmasında ilk sırada yer alarak yurt dışı başarılarına bir yenisini ekledi.

Son 6 yılında Genel Müdür olmak üzere 12 yıl COLIN’S Rusya’da görev yapan, şu an COLIN’S Global Pazarlama Direktörlüğü görevini yürüten Önder Ön, “COLIN’S olarak Rusya gibi büyük bir pazarda da birinciliğe imza atmaktan gurur duyuyor, bunun global pazardaki istikrarlı büyümemizin göstergesi ve bir sonucu olduğunu düşünüyoruz. Başarılarımızın Türk hazır giyim sektörünü de güçlendireceği bilincinde olmak, bu yolda bize güç veriyor“ dedi.

Rusya’nın yaklaşık yüzde 95’inde yaygın mağaza ağına sahip COLIN’S’in “En Popüler Marka” seçildiği araştırma, ülkede nüfusu 500 binden fazla 37 şehirde bulunan 250 büyük marka arasında yapıldı ve sonuçlar Rusya’da gerçekleşen “Mapic Rusya” fuarında duyuruldu.