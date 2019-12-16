Royal Halı x TENCEL™ İş Birliğiyle Ev Dekorasyonuna Sürdürülebilir Dokunuş

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Doğal yumuşaklıklarıyla yaşam alanlarına konfor getirirken doğaya saygılı üretim yöntemleriyle kullanıcıların kendilerini iyi hissetmesini sağlayan TENCEL™, Türkiye’nin önde gelen halı markalarından Royal Halı A.Ş. ile iş birliği gerçekleştirdi. Royal Halı A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren Royal Halı, Atlas Halı ve Pierre Cardin Halı’nın üç yeni koleksiyonu, TENCEL™ botanik kökenli elyaf içeren ipliklerle üretildi.

Miray Demirer Acar: Doğal konforu ve iç rahatlığını bir arada sunuyoruz

Dünyanın önde gelen botanik kökenli elyaf üreticilerinden Lenzing Grubu’nun Türkiye&Orta Doğu ve Afrika Pazarlama İletişim&Markalama Departmanı Müdürü Miray Demirer Acar, günümüz tüketicilerinin yalnızca giyimde değil, ev tekstilinde de sürdürülebilir alternatifler aradığını söyledi. Acar, “Lenzing tarafından çevre dostu yöntemlerle üretilen TENCEL™ botanik kökenli elyafların kullanıldığı ev tekstili ürünleri, tüketicilere konforun yanı sıra iç rahatlığı da sunuyor. Tekstil sektöründeki önde gelen sürdürülebilir elyaf markalarından biri olarak kabul edilen TENCEL™, birçok uluslararası markanın çevre dostu özel koleksiyonlarında yer buluyor. Bu kapsamda son olarak, halı sektörünün öncü markalarından Royal Halı A.Ş. ile iş birliği gerçekleştirdik. TENCEL™ elyaflar içeren ipliklerle dokunan birbirinden dekoratif halıları görmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ev dekorasyonunun en önemli parçalarından biri olan halıda da sürdürülebilir alternatifler olmasının çevreye duyarlı tüketicilerin ilgisini çekeceğini düşünüyoruz” dedi.

Selim Şentürk: Kullanıcılarımız doğada yürüyormuş gibi hissedecek

Royal Halı Grubu Pazarlama Müdürü Selim Şentürk de, botanik kökenli elyaf içeren ipliklerle üretilen yeni koleksiyonlar hakkında bilgi verdi. Royal Halı’nın Altunizade, Atlas Halı’nın Halikarnas ve Pierre Cardin Halı’nın Magnifique koleksiyonlarında bu doğal ipliklerin kullanıldığını belirten Şentürk, “Türkiye’deki ve dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılarımıza özel ürünler sunmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bir yandan teknolojiyi ve inovasyonu odak noktamıza alırken diğer yandan gelişmiş üretim tekniklerimize doğaya saygılı olmaya özen gösteriyoruz. Bu çalışmada da üç farklı done üzerinde durduk: Geliştireceğimiz ürün hem tüketicinin evine yakışacak, hem doğallığın huzurunu evlere taşıyacak hem de çevreye saygılı olacaktı. Bu doğrultuda bizimle aynı düşünceleri taşıyan Lenzing Grubu ile bir araya geldik ve kullanıcıyı doğada yürüyormuş gibi rahat bir his veren, çevreye saygılı bu ürünleri üreterek pazara sunduk. Ürünlerimiz sahaya iner inmez Türkiye’de büyük ilgi görmeye başladı, Ocak 2020’de Almanya’da düzenlenecek Domotex Halı Fuarı’nda dünyanın beğenisine de sunacağız. Türkiye’de ve ihracat yaptığımız 20’nin üzerinde ülkede kullanıcılarımız, bu özel koleksiyonla evlerinin rahatlığında adeta doğada yürüyormuş gibi hissedecek” diye konuştu.

Yorgunluğu ve stresi almaya yardımcı

Royal Halı Grubu’nun TENCEL™ botanik kökenli elyaf kullanarak ürettiği üç koleksiyon, ciltte nazik bir dokunuş bırakırken nem emme özelliği sayesinde elektrostatik yük oluşumunun önüne geçiyor. Botanik kökenli elyafın etkisiyle canlı renklere ve parlaklığa erişen halılar özel boyama yöntemleri ile renklendirilerek evlerin en dekoratif objesi haline geliyor.