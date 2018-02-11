Roland, yenilikçi ürünleriyle FESPA’da yer aldı

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Roland DG, 7-10 Aralık 2017 tarihlerinde CNR Expo İstanbul’da gerçekleştirilecek FESPA Eurasia 2017’de ziyaretçilerini kendi standında karşıladı. 35 yıldan fazla sektördeki uzmanlığı ile dijital baskı teknolojilerinin sektöre yön veren üreticisi ve Türkiye pazar lideri Roland DG, bu yıl FESPA Eurasia’da sunduğu eşsiz çözümleri ve çok daha fazlasının dahil olduğu ürünlerini sergiledi. Fuarda görüştüğümüz Yoshihiro Tate- Roland DG Orta Avrupa Yurt Dışı Pazarlama Departmanı, Fespa Eurasia fuarı ve sergiledikleri ürünler hakkında bilgi verdi.

Fespa fuarında sergilediğiniz ürünler ve öne çıkan makinanız hakkında bilgi verir misiniz?

“FESPA Eurasia boyunca tüm ürün portföyümüzü ve yüksek katma değere, müşterilerin dokunduklarında hissedebilecekleri özel efekt ve dokulara sahip yenilikçi uygulamalarla dolu Roland DG çözümlerini sergiledik. Ayrıca Roland DG standında, aralarında çeşitli nesnelerin, mobilyaların, küçük aletlerin yer aldığı çok çeşitli medya ve obje üzerinde UV teknolojisiyle yenilikçi canlı demo gösterimleri gerçekleştirdik. Standımız dört bölüme ayrıldı. UV bölümünde, UV flatbed serisinin son çıkan yeni modellerinden biri olan LEC-330S-F200’ün yanı sıra UV masaüstü yazıcısı (LEF serisi) da yer aldı. Baskı bölümünde, EcoSol tabanlı yazıcı ve aynı zamanda yenilikçi ve düşük maliyetli çözümlerden EJ-640, RF-640/ ID-64 modelimiz sunuldu. Bas & Kes bölümünde yeni kuvvetli kesim ploteri GR-540 ve yeni nesil Bas & Kes cihazları TrueVIS serisi SG-540 ve VG-640 yer alırken, Süblimasyon bölümünde yüksek hacimli üretim yazıcısı XT-640 sergilendi. Belirtilen alanlarda özel gösteriler için yenilikçi teknolojilerimiz ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. Fuar boyunca en çok ilgi gören makinemizin ise UV flatbed yazıcısı (LEC-330S-F200) olduğunu söyleyebiliriz. UV flatbed, en ilgi çekici makinelerden biriydi ve ziyaretçilerden çok çeşitli yüzey ve nesne üzerindeki uygulama kapasitesi ve etkileyici uygulamaların canlı gösterimiyle oldukça olumlu dönüşler aldık.”

Fuardan beklentileriniz neydi ve fuarı nasıl değerlendiriyorsunuz?

“Açıkçası fuardaki ziyaretçi sayısının daha çok olmasını bekliyorduk. Genel olarak ziyaretçilerimizin kalitesinden, ciddiyetinden, istekli oluşlarından ve organizasyondan memnun kaldık. Tabii ki katılımcı olarak farklı şekilde fayda sağlamak için bir dahaki sefere bu süreç değerlendirilebilir. Ek olarak, özellikle çevre ülkelerden ve orta doğu ülkelerinden gelen ziyaretçilerin sayısı oldukça fazla idi. Bu da bize, markamızın varlığını diğer ülkelerde de ortaya çıkarmamız için büyük bir fırsat verdi. Genel anlamda Roland DG olarak, belirttiğimiz son teknolojilerimiz ve ürün grubumuzun yanı sıra sunmuş olduğumuz markamız, değerlerimiz, felsefemiz ve yenilikçi uygulamalarımızla amacımıza ve beklentilerimize ulaştığımızı düşünüyoruz. Bu nedenle FESPA Eurasia’ya katılmış olmaktan tekrar memnuniyet duyduğumuzu belirtmek isteriz.”

Roland olarak tekrar fuara katılmanızdaki amaç nedir?

“Fuar bizim için çeşitli sektörlerden çok sayıda müşteri ve diğer tedarikçilerle direkt olarak bağlantı kurabileceğimiz, onların ihtiyaçlarını anlamak için önemli bir faaliyet olduğuna inandığımız ve Japonya’daki ürün geliştirme sürecine yansıyan, pazarda gerçek bir sese sahip olduğumuz bir yer. Dijital baskı sektörü, bölgede hızla büyüyor. Teknoloji bakış açısından, özellikle dijital baskının ana akım haline geldiği yerlerde, hala bir eco-solvent baskı ihtiyacını görebiliyoruz. Buna ek olarak, dijital tekstil pazarında özellikle küresel düzeyde hızlı bir büyüme görülüyor. Kişiselleştirme trendinin de gelişimini devam ettireceğine inanıyoruz. Bu nedenle, Roland DG markası olarak fuarda yer almak bizim için her zaman zevk ve kesinlikle bu stratejik faaliyetlerimize devam edeceğiz.”

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