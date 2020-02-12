Roland DG, FESPA 2020’de Yeni Dijital Fırsatları Ortaya Çıkaracak

Paylaş

Roland DG dijital baskıyı bir üst seviyeye taşıyacak ve Madrid’deki FESPA Global Baskı Fuarı’ndaki Tabela & Grafik, Tekstil & Dekor, Perakende & Kişiselleştirme alanındaki lider konumunu yeniden teyit edecek. Etki yaratacak stant, Roland’ın en son yeniliklerini ve yerleşik çözümlerini sergileyecek.

Yeni ve ödüllü yenilikler

Roland etkinlik için duyurular ve Madrid’de FESPA’nın ilk tanıtılanı olacak ürünlerle yelpazesindeki yeni tanıtımları sergileyecek. Bunlar arasında ödüllü ve değer dolu TrueVIS SG2 bas/kes, çok yönlü güçlü IU-1000F geniş format UV flatbed yazıcı ve modern VersaUV LEC2-300 UV bas/kes cihazı bulunmaktadır. VersaUV LEF2-300 UV-LED flatbed yazıcı da, Roland’ın yenilikçi LV serisi lazer gravür makinesinin yanı sıra faaliyette olacak.

Çok ödüllü TrueVIS VG2 bas/kes ve çarpıcı RF-640 8 renkli yazıcı kalabalığı hayran bırakacak. Dijital tekstil baskı işine girmek isteyen veya üretim kapasitelerini artırmak isteyen ziyaretçiler için akıllı, çok fonksiyonlu bir süblimasyon yazıcısı olan Texart RT-640M sınava tabi tutulacak. Ayrıca, Roland Kişiselleştirme alanı, ürün kişiselleştirmenin inanılmaz kâr getirme potansiyelini yakalamanıza yardımcı olacak heyecan verici donanım ve yazılım çözümleriyle doludur.

Yeni dijital fırsatları keşfedin

Roland DG EMEA Pazarlama Direktörü Stephen Davis, “FESPA 2020 için temamız, çeşitli ve yenilikçi çözümlerle dolu bir stantla ‘Yeni Dijital Fırsatları Keşfet’. Şu an ve fuar boyunca heyecan verici ürün haberleri paylaşacağız – gelin, bizi görün ve esnek, güvenilir ve yaratıcı teknolojimizle nelerin mümkün olduğunu ilk ağızdan öğrenin.” dedi.

FESPA Global Baskı Fuarı 2020, 24-27 Mart tarihleri arasında İspanya’nın Madrid şehrinde yer alan IFEMA’da gerçekleştirilecek.