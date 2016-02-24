Roland DG ’den yeni VersaUV LEF-300 flatbet yazıcı

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Roland DG Corporation, UV-LED flatbet inkjet yazıcılarının VersaUV serisine LEF-300’ün katıldığını açıkladı. Dünya genelinde baskı profesyonelleri, birçok sıradan materyali kişiye özel hale getirmek ve bunları kârlı ve kişiye özel çıktıya dönüştürmek için halihazırda VersaUV LEF-12 ve LEF-20 yazıcılarını kullanıyorlar. Daha büyük ve daha hızlı olan LEF- 300’ün seriye eklenmesi sayesinde kullanıcılar artık daha da kazançlı olabilecekler. LEF-300’ün üretimi artıran heyecan verici özellikleri arasında bir önceki modele göre %50 daha büyük olan ve 770 mm genişliğe ve 330 mm uzunluğa sahip genişletilmiş baskı alanı sayılabilir. Ayrıca bu yeni model 100 mm’ye kadar yüksekliğe ve 8 kilograma kadar ağırlığa sahip materyallere baskı yapabilmektedir. Dört baskı kafalı ve ikili LED UV lambaları iki yöne baskı yapılmasını sağlar. Ayrıca, beyaz ve transparan renk mürekkep püskürtücü sayısı, daha hızlı baskı, daha fazla yoğunluk ve opaklık ve dokulu etki yaratmak için çoklu katmanın daha hızlı oluşması için iki katına çıkarılmıştır. LEF-300’ün yeni güçlü Roland VersaWorks Dual RIP yazılımı da baskı sürecini basitleştirmek ve sonuçları optimize etmek için faydalı özelliklere sahip bir yazılımdır. “Special Colour Plate Generation” (Özel Renk Plakası Oluşturma) sayesinde baskı çalışmasında beyaz ve parlak veri oluşturulabilir ve “Maintained Cropped Position” (Korunmuş Kesilmiş Pozisyon) fonksiyonu da kesilmiş görüntülerin doğru bir şekilde yeniden konumlandırılmasını sağlar. Yüksek kaliteli dayanıklı baskı elde etmeyi sağlamak ve kürleme sırasında ince film malzemelerin çekmelerini azaltmak için LEF- 300, CMYK, beyaz ve transparan renkte (parlak) Roland DG’nin ECO-UV mürekkebini kullanır. Maliyet ve zaman açısından maksimum düzeyde verimlilik elde etmek için kullanıcılar 500cc mürekkep kartuşlarını da seçebilirler. LEF-300 ile akrilik, ahşap, mukavva, plastik, metal, cam gibi çeşitli malzemelerin yanı sıra, deri ve çevre dostu deri gibi kumaş ve yumuşak malzemelerin üzerine de baskı yapılabilir. Vakumlu tabla ince ve yumuşak malzemelerin yerlerinden kıpırdamamalarını sağlar. Yazıcı, kalem, cep telefonu kılıfı, kişiye özel kurumsal materyal, tabela, kişiselleştirilmiş özel ödül, hediye, endüstriyel ürünler, ürün prototipleri ve daha birçok farklı malzeme üzerine doğrudan baskı yapabilir. Roland DG Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Başkanı Jerry Davies konuyla ilgili şunları söylüyor: “Kişiselleştirilmiş ürünler tüm dünyada yükselen bir trend ve kullanıcılar Roland’ın VersaUV LEF yazıcılarını; farklı kişiselleştirilmiş ürünleri, gelen talep üzerine e-ticaret ve perakende satış noktaları aracılığıyla ya da mevcut işlerine ek olarak müşterilerine özel üretim yapmak ve karlı işlere imza atmak için kullanıyorlar. LEF-300 modelinin piyasaya sunulmasıyla, VersaUV serisi yüksek hacimli üretimlerde de materyallerin kişiselleştirilmesini ve dekoratif olarak süslenmesini kolaylaştıracak özellikleriyle seri üretim alanına giriş yapmış oldu.” LEF-300’ün önde gelen özellikleri arasında, uyarı ışıkları ve otomatik delme aleti gibi dış cihazları destekleyen girdi/çıktı bağlantıları sayılabilir. Ayrıca uzun üretim süresinde bile doğru ve yüksek kaliteli baskı elde etmeye devam etmek için LEF-300’deki hassaslık parçaları sıcaklık ya da nemdeki değişikliklere duyarlılığı asgariye indirmektedir. Kullanıcı emniyetini sağlamak ve baskı kalitesini sürdürmek için VersaUV LEF-300’ün hareketli parçalarının tamamı kasa içindedir. Kapak tozun baskı alanına girmesini önler, UV-LED ışığının içeride kalmasını sağlar ve bu sayede cihaz herhangi iş yoğunluğu yüksek bir baskı firmasında, endüstriyel ya da perakende satış mekanlarında rahatlıkla kullanılabilir.

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