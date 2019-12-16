Robotik Süreç Otomasyonu Şirketlere Maliyet Avantajı Sunuyor

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Şirketlerin rutin, yüksek hacimli ve kurallara bağlı işlerini yazılım robotları aracılığıyla, yüksek hızda ve düşük maliyetlerle yönetmelerine olanak tanıyan robotik süreç otomasyonu (RPA) son yılların yükselen değeri oldu. Gartner’ın 2018 yılı için global kurumsal yazılım pazarının en hızlı büyüyen segmenti olarak adlandırdığı RPA’nın geçtiğimiz sene yıldan yıla büyümesi yüzde 63 oldu ve şirketler artık RPA’ya çok daha fazla önem vermeye başladı. Robotik süreç otomasyonunun yükselişi sürerken, araştırma şirketi Forrester, 2021 yılında RPA yazılım piyasasının toplamda 2,9 milyar dolara ulaşacağı öngörüsünde bulundu.

Türkiye’de yapay zeka teknolojileriyle ilgili daha doğru bilgi sağlamak ve bu alanda yatırım yapacaklara doğru bir kaynak sunabilmek amacıyla yola çıkan Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi’nin düzenli olarak gerçekleştirdiği TRAI Meet-Up etkinliklerinin aralık ayındaki buluşmasında da RPA masaya yatırılıyor. 18 Aralık günü İTÜ ARI 6 Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek olan etkinlikte, yapay zeka, dijital dönüşümde RPA’nın önemi ve operasyonel mükemmellik gibi konu başlıkları ele alınacak.

Dijital Dönüşüm ve Dünyada Robotik Süreç Otomasyonu

Organizasyonlar operasyonel etkinliklerini geliştirmenin yollarını arayıp eski sistemlerini yeni kurumsal uygulamalarla ve dijital yeniliklerle güncellemeye çalışırken, robotik süreç otomasyonu teknoloji liderlerinin takip ettiği bir yöntem olarak dikkat çekiyor. Tahmin edilebilir ve kurallara dayalı görevleri otomatikleştirmek için uygulamaların kullanıcı arayüzüyle etkileşime geçen insan davranışını taklit etmesi ile gerçekleşen RPA çözümleri sunan şirketler, müşterilerine dijital dönüşümlerinde avantaj sağlayacak araçlar sunuyor. RPA çözümlerinde dünyanın önde gelen beş büyük şirketinin (UiPath, Automation Anywhere, Blue Prism, NICE ve Pegasystems) 2018 yılındaki pazar payları toplamı tüm RPA pazarı içinde yüzde 47 olarak açıklanmıştı.

Çalışanlar Zamanlarını Daha Katma Değerli Görevlere Ayırabilir

Türkiye pazarının veri analitiği / yapay zeka ve robotik süreç otomasyonu alanında önemli oyuncularından olan ArtiWise, Buck.ai, Lagom, Phexum, Robusta ve Winwai gibi şirketler de dijital dönüşüm yolculuğunda iş ortaklarına bilgi birikimleri ve uzmanlıklarının öncülüğünde en iyi çözümleri sunmayı hedefliyor. İşletmelerin operasyonel süreçlerini geliştirmelerine sundukları en iyi teknolojilerle yardım eden bu isimler, geniş kapsamlı otomasyon girişimleri için çözümler sunuyor. Robotik süreç otomasyonu, mevcut operasyon modellemelerini güncellemek isteyen organizasyonlara manuel ve tekrarlayan işler için maliyet tasarrufu sağlarken, süreçteki insan hatalarını da sıfıra indirerek ortaya çıkacak zararları engelliyor. Öte yandan organizasyonun çalışan insan gücünün de zaman ve emeğini daha katma değeri yüksek işlere ayırmasıyla da her anlamda avantaj sağlanmış oluyor.